Pico y placa en Bogotá el jueves, 28 de agosto: atentos conductores a la rotación de la medida

La medida de pico y placa en Bogotá rige este jueves, 28 de agosto, para los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, las placas cuyos números terminen en 6, 7, 8, 9 y 0, podrán circular sin restricciones este jueves.

Los conductores deben tener en cuenta que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m.

Pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de este mes:

Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Pico y placa para taxis en Bogotá

Para los taxis, el pico y placa en Bogotá rige este jueves, 28 de agosto, para los automotores cuyas placas finalicen en 1 y 2.

Entre tanto, los ‘amarillos’ que tengan placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 podrán circular en la ciudad, normalmente.

Es de recordar que, para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m., hasta las 9 p. m.

En Bogotá, los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa son: