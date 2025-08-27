Suscribirse

VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá el jueves, 28 de agosto: atentos conductores a la rotación de la medida

Para los vehículos particulares, la medida de pico y placa en la ciudad empieza a regir desde las 6:00 a. m.

Redacción Vehículos
27 de agosto de 2025, 9:16 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Pico y placa en Bogotá. Imagen de referencia. | Foto: Guillermo Torres / Semana

La medida de pico y placa en Bogotá rige este jueves, 28 de agosto, para los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, las placas cuyos números terminen en 6, 7, 8, 9 y 0, podrán circular sin restricciones este jueves.

Contexto: Conozca cómo funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este jueves 28 de agosto

Los conductores deben tener en cuenta que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m.

Pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de este mes:

  • Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Pico y placa para taxis en Bogotá

Para los taxis, el pico y placa en Bogotá rige este jueves, 28 de agosto, para los automotores cuyas placas finalicen en 1 y 2.

Entre tanto, los ‘amarillos’ que tengan placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 podrán circular en la ciudad, normalmente.

Es de recordar que, para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m., hasta las 9 p. m.

Contexto: Este es el significado de la primera letra de las placas de los carros en Colombia

En Bogotá, los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa son:

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió joven torero tras ser embestido en plena corrida; video causó terror en redes sociales

2. Cayeron integrantes de la banda que intentó secuestrar a un empresario en una ambulancia en inmediaciones del parque de la 93, en Bogotá

3. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

4. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

5. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placaPico y placa Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.