Pico y placa en Bogotá el miércoles, 22 de octubre: atentos, conductores, a la rotación de la medida

La medida de pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 22 de octubre, para los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, las placas cuyos números terminen en 6, 7, 8, 9 y 0,podrán circular sin restricciones este miércoles.

Los conductores deben tener en cuenta que la restricción para carros particulares en Bogotá empieza a regir a las 6 a. m. y finaliza a las 9 p. m.

Pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre

Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.

Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para taxis en Bogotá

Para los taxis, el pico y placa en Bogotá rige este miércoles, 22 de octubre, para los automotores, cuyas placas finalicen en 5 y 6.

Entre tanto, los amarillos que tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 podrán circular en la ciudad, normalmente.

Es de recordar que, para los taxis, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 5:30 a. m., hasta las 9 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre