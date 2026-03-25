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Pico y placa en Bogotá este jueves 26 de marzo: así rotará la medida

La restricción para carros particulares aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

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Redacción Vehículos
25 de marzo de 2026, 10:16 a. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Este jueves, 26 de marzo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

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Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este jueves, 26 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

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De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida rige para los amarillos de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en marzo

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.