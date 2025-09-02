VEHÍCULOS
Pico y placa en Bogotá este miércoles, 3 de septiembre: así regirá la medida en la ciudad
Conductor que incumpla la medida de pico y placa, deberá asumir una costosa multa.
Este miércoles, 3 de septiembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.
De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Para el caso de los vehículos particulares, la restricción empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre:
- Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 6 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 13 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 20 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 27 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 28 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa para taxis en Bogotá
Para los taxis, este miércoles 3 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.
Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre:
- Jueves 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Viernes 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Sábado 6 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Domingo 7 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Martes 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Miércoles 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Jueves 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Viernes 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Sábado 13 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Domingo 14 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Sábado 20 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Martes 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.
- Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.
- Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.
- Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.
- Domingo 28 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.
- Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.