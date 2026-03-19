Pico y placa en Bogotá este viernes, 20 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

Este viernes, 20 de marzo, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. podrán circular sin restricciones.

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Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este viernes, 20 de marzo, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.

El pico y placa para taxis en Bogotá, en lo que resta de marzo: