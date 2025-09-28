Pico y placa en Bogotá: evite multas, así funcionará la rotación este lunes 29 de septiembre

El pico y placa en Bogotá rige este lunes, 29 de septiembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa en Bogotá. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Pico y placa para los taxis

Para los taxis, este lunes 29 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de la semana:

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 1: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son: