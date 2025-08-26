Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 27 de agosto de 2025: horarios y restricciones

Este miércoles, 27 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Tal como se realiza, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Conductor que incumpla la medida se expone a una costosa multa. | Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Restricción para taxis

Entretanto, para los taxis, el miércoles 27 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:

Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Sábado 30 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0

Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son: