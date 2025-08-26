Vehículos
Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 27 de agosto de 2025: horarios y restricciones
La medida de pico y placa en Bogotá busca mejorar la movilidad en la capital del país.
Este miércoles, 27 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Tal como se realiza, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:
- Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
- Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
- Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa
- Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa
Restricción para taxis
Entretanto, para los taxis, el miércoles 27 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 9 y 0.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:
- Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
- Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0
- Sábado 30 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0
- Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son:
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.