Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 27 de agosto de 2025: horarios y restricciones

La medida de pico y placa en Bogotá busca mejorar la movilidad en la capital del país.

Redacción Semana
26 de agosto de 2025, 4:01 p. m.
Tres destinos asequibles y encantadores, a pocas horas de Bogotá, para visitar en puente de Reyes
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Este miércoles, 27 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Contexto: Este es el significado de la primera letra de las placas de los carros en Colombia

Tal como se realiza, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida
Conductor que incumpla la medida se expone a una costosa multa. | Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

  • Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Sábado 30 de agosto: no aplica la medida de pico y placa
  • Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa

Restricción para taxis

Entretanto, para los taxis, el miércoles 27 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Contexto: La costosa multa de tránsito a conductores que no cumplan con esta extraña señal: le pueden inmovilizar el vehículo

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:

  • Jueves 28 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
  • Viernes 29 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0
  • Sábado 30 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0
  • Domingo 31 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son:

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios (exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística (tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ojo con las deudas: subastan casa de hombre en Nueva York, sin avisarle, por una obligación con el servicio de agua que no conocía

2. Gobierno Petro duplicó esquemas de seguridad a candidatos presidenciales tras crimen de Miguel Uribe Turbay

3. Expareja de Verónica Echegui vive devastador momento por muerte de la actriz: “No se ha separado del féretro”

4. EE. UU. contra Rusia: tres interceptaciones en Alaska encienden la alarma de un posible choque militar

5. Egan Bernal se pronunció sobre Jonas Vingegaard: lanzó mensaje tras verlo perder el liderato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placapico y placa en bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.