Pico y placa en Bogotá para este viernes, 26 de septiembre de 2025: horarios y restricciones

Este viernes, 26 de septiembre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Tal como se realiza, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre

Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Restricción para taxis

Entretanto, para los taxis, el viernes 26 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 1 y 2.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de septiembre

Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá