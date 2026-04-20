Pico y placa en Cali este martes 21 de abril: evite multas e inmovilizaciones

La Secretaría de Movilidad de Cali dio a conocer la rotación del pico y placa para este martes 21 de abril de 2025. La restricción en la capital del Valle del Cauca aplica para vehículos particulares.

El horario de la medida inicia a las 06:00 a. m. y se extiende hasta las 7 de la noche del mismo día. El pico y placa en Cali solo se implementa de lunes a viernes y permite la circulación los fines de semana y festivos.

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La restricción del martes 21 de abril

Este martes no podrán circular los vehículos con placas que terminen en 3 y 4. Es decir, todos los carros con placas finalizadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán moverse sin restricción dentro de la ciudad.

Los vehículos exentos a la medida son los de emergencia y socorro, como ambulancias, bomberos, Cruz Roja, entre otros. Los carros de servicio oficial, diplomáticos y consulares también pueden transitar sin límites.

Las motocicletas están exentas al pico y placa en Cali. Foto: Jorge Orozco /El País

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Otros vehículos exentos:

Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.

Carros eléctricos o híbridos.

Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.

Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.

Motocicletas.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los propietarios y usuarios de vehículos particulares en la ciudad que consulten los canales oficiales antes de salir y utilicen aplicaciones verificadas para revisar el pico y placa.