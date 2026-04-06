Pico y placa en Cali para este martes 7 de abril: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este martes 7 de abril de 2026.
La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.
Precisamente, este martes no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.
Rotación por día
|Día
|Placas terminadas en
|Lunes
|1 y 2
|Martes
|3 y 4
|Miércoles
|5 y 6
|Jueves
|7 y 8
|Viernes
|9 y 0
Vehículos exentos (principales)
- Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
- Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
- Vehículos híbridos y eléctricos.
- Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
- Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
- Motocicletas.
Recomendaciones para no infringir la norma
- Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
- Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
- Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.