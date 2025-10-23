Suscribirse

Pico y placa en Cali para este viernes 24 de octubre: ¿qué carros tienen excepción?

Los vehículos que circulen por la ciudad deben acatar la medida; hay comparendo e inmovilización.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

23 de octubre de 2025, 5:55 p. m.
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular..
Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Cali mantendrá este viernes, 24 de octubre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Contexto: Toyota Corolla Cross Nasu Edition 2026: la evolución aventurera de uno de los carros más vendido en Colombia
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este viernes 24 de octubre no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Contexto: La energía solar llega a los carros; este es el aparato diseñado por Nissan con el que promete 3.000 kilómetros de autonomía
Pico y placa
El pico y placa opera en Cali pero tiene contempladas algunas excepciones. | Foto: Foto: Archivo de El País

Vehículos exentos del pico y placa en Cali

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

