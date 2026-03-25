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Pico y placa en Medellín: así funcionará la rotación de la medida este jueves, 26 de marzo de 2026

Incumplir la restricción puede ocasionar una multa económica y la inmovilización del vehículo.

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Redacción Vehículos
25 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El pico y placa sigue siendo una de las medidas más utilizadas en las principales ciudades del país, y Medellín continúa aplicándola como parte de sus acciones para optimizar el tránsito vehicular.

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El objetivo principal de esta disposición es mejorar la movilidad y disminuir los congestionamientos que se presentan con frecuencia en las zonas de mayor circulación.

Con esta estrategia se busca que los conductores permanezcan menos tiempo en los trancones, lo que también contribuye a reducir la contaminación ambiental y favorece una mejor calidad de vida en la ciudad.

El sistema opera mediante días y horarios específicos en los que ciertos vehículos tienen limitada su circulación en algunas áreas. Sin embargo, hay vías y sectores donde la restricción no aplica.

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Vigilancia del pico y placa en Medellín. Foto: Tomada de Twitter: @sttmed

La rotación se organiza según los números de las placas: en el caso de los carros particulares se tiene en cuenta el último dígito, mientras que para las motocicletas se considera el primero.

Según el cronograma establecido por la Secretaría de Movilidad de Medellín, para el jueves 26 de marzo de 2026 regirán las siguientes restricciones:

  • Vehículos particulares: no podrán circular aquellos con placas terminadas en 5 y 9.
  • Motocicletas: la medida aplica para las que comiencen con 5 y 9.
  • Taxis: tendrán restricción los que finalicen en 5.
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Los horarios definidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para carros particulares y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

Entre las vías que no están incluidas en la medida durante el segundo semestre se encuentran la avenida Regional, la Autopista Sur (dentro de Medellín), la vía Las Palmas, la 4.1 hacia el occidente antioqueño y la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026.
Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

De igual forma, algunos vehículos pueden circular sin restricción si cumplen con las condiciones exigidas por las autoridades, como los eléctricos, híbridos o a gas natural, siempre que estén correctamente matriculados y registrados.

Por último, la Secretaría de Movilidad recordó que no acatar la norma puede generar una multa de $875.452 en 2026, además de la posible inmovilización del vehículo si se detecta la infracción.