Pico y placa en Medellín: así rota la medida este viernes, 20 de marzo

Medellín y su área metropolitana implementarán una nueva rotación del pico y placa para carros particulares y motocicletas durante el primer semestre de 2026, medida que estará vigente hasta el 31 de julio, según informaron las autoridades de movilidad.

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La restricción operará, como es habitual, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. En ese sentido, para el viernes 20 de marzo, los vehículos particulares y motocicletas cuyas placas finalicen en 2 y 8 no podrán circular dentro del horario establecido.

La medida también se aplicará al transporte público individual. En el caso de los taxis, se mantendrá la metodología de rotación quincenal acordada con el gremio, la cual implica la variación del día de restricción cada mes.

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

De acuerdo con esta programación, para el viernes la restricción corresponde a los vehículos cuya placa termine en 1, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó el alcance de la norma y los tipos de vehículos incluidos. “La restricción para carros incluye camperos, motocarros y cuatrimotos, y se hará según el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, aplicará con el primer número de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones y los vehículos a gas estarán exentos, al igual que los híbridos que estén registrados en el RUNT”, señaló.

Vías exentas

Las autoridades también definieron una serie de vías exentas con el fin de facilitar la movilidad en corredores estratégicos. Entre estas se encuentran la avenida Regional y la Autopista Sur en jurisdicción de Medellín, la vía Las Palmas, la vía 4.1 hacia el occidente antioqueño, la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas, así como la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur. Los corregimientos también quedan por fuera de la medida.

Para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se mantendrán corredores habilitados sin restricción. Entre ellos, se incluyen tramos específicos de la Autopista Sur, la carrera 64A, la calle 78, la carrera 64C y la calle 88, definidos para facilitar el ingreso desde el norte y el sur del valle de Aburrá.

No obstante, las autoridades precisaron que la Avenida Regional y la Autopista Sur en jurisdicción de los municipios de Itagüí y Bello no estarán exentas, debido a decisiones adoptadas por sus administraciones municipales.