Pico y placa regional este lunes festivo, 18 de agosto: tenga en cuenta la restricción y los horarios para entrar a Bogotá

La medida busca facilitar el retorno de viajeros y reducir la congestión en los principales accesos a la capital.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 10:57 p. m.
La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
Este lunes, se implementará el pico y placa regional en Bogotá, afectando a los vehículos que circulan por los principales corredores de ingreso a la ciudad. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Con motivo del puente festivo de la Asunción de la Virgen, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó la implementación de la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá este lunes 18 de agosto de 2025.

Contexto: Panorama de las vías en Colombia para este puente festivo: estas son las principales carreteras cerradas, según Invías

De acuerdo con la restricción, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán entrar a la ciudad los vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará autorizado únicamente para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

El Pico y Placa Regional entra en vigor desde las 4:00 p.m., permitiendo solo el ingreso de vehículos con placas impares.
Siga las recomendaciones de las autoridades de tránsito. | Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los automotores podrán circular sin restricción. Sin embargo, puede haber caos de movilidad.

La medida busca facilitar el retorno de viajeros y reducir la congestión en los principales accesos a Bogotá. Aplica para los nueve corredores de ingreso:

  • Autopista Norte: del peaje Andes al portal Norte de TransMilenio (norte-sur).
  • Autopista Sur: del límite de Soacha a la avenida Boyacá (sur-norte).
  • Avenida Centenario (calle 13): del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali (occidente-oriente).
  • Avenida calle 80: del Puente de Guadua al portal 80 de TransMilenio (occidente-oriente).
  • Carrera Séptima: de la calle 245 a la calle 183 (norte-sur).
  • Avenida Boyacá y vía al Llano: del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano (sur-norte).
  • Vía Suba–Cota: del río Bogotá a la calle 170 (norte-sur).
  • Vía a La Calera: del peaje Patios a la carrera Séptima (oriente-occidente).
  • Vía a Choachí: de la vía a Monserrate a la avenida Circunvalar (oriente-occidente).

Las autoridades de tránsito de Bogotá recomiendan a los conductores planificar su regreso con antelación y respetar la medida para evitar sanciones y contribuir a una movilidad más fluida durante la jornada.

