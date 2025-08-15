Con motivo del puente festivo de la Asunción de la Virgen, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó la implementación de la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá este lunes 18 de agosto de 2025.

De acuerdo con la restricción, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán entrar a la ciudad los vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará autorizado únicamente para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Siga las recomendaciones de las autoridades de tránsito. | Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los automotores podrán circular sin restricción. Sin embargo, puede haber caos de movilidad.

La medida busca facilitar el retorno de viajeros y reducir la congestión en los principales accesos a Bogotá. Aplica para los nueve corredores de ingreso:

Autopista Norte : del peaje Andes al portal Norte de TransMilenio (norte-sur).

: del peaje Andes al portal Norte de TransMilenio (norte-sur). Autopista Sur : del límite de Soacha a la avenida Boyacá (sur-norte).

: del límite de Soacha a la avenida Boyacá (sur-norte). Avenida Centenario (calle 13) : del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali (occidente-oriente).

: del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali (occidente-oriente). Avenida calle 80 : del Puente de Guadua al portal 80 de TransMilenio (occidente-oriente).

: del Puente de Guadua al portal 80 de TransMilenio (occidente-oriente). Carrera Séptima : de la calle 245 a la calle 183 (norte-sur).

: de la calle 245 a la calle 183 (norte-sur). Avenida Boyacá y vía al Llano : del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano (sur-norte).

: del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano (sur-norte). Vía Suba–Cota : del río Bogotá a la calle 170 (norte-sur).

: del río Bogotá a la calle 170 (norte-sur). Vía a La Calera : del peaje Patios a la carrera Séptima (oriente-occidente).

: del peaje Patios a la carrera Séptima (oriente-occidente). Vía a Choachí: de la vía a Monserrate a la avenida Circunvalar (oriente-occidente).