Pico y placa regional este lunes festivo, 18 de agosto: tenga en cuenta la restricción y los horarios para entrar a Bogotá
La medida busca facilitar el retorno de viajeros y reducir la congestión en los principales accesos a la capital.
Con motivo del puente festivo de la Asunción de la Virgen, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó la implementación de la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá este lunes 18 de agosto de 2025.
De acuerdo con la restricción, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán entrar a la ciudad los vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).
Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará autorizado únicamente para los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).
Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los automotores podrán circular sin restricción. Sin embargo, puede haber caos de movilidad.
La medida busca facilitar el retorno de viajeros y reducir la congestión en los principales accesos a Bogotá. Aplica para los nueve corredores de ingreso:
- Autopista Norte: del peaje Andes al portal Norte de TransMilenio (norte-sur).
- Autopista Sur: del límite de Soacha a la avenida Boyacá (sur-norte).
- Avenida Centenario (calle 13): del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali (occidente-oriente).
- Avenida calle 80: del Puente de Guadua al portal 80 de TransMilenio (occidente-oriente).
- Carrera Séptima: de la calle 245 a la calle 183 (norte-sur).
- Avenida Boyacá y vía al Llano: del túnel Argelino Durán Quintero a la antigua vía al Llano (sur-norte).
- Vía Suba–Cota: del río Bogotá a la calle 170 (norte-sur).
- Vía a La Calera: del peaje Patios a la carrera Séptima (oriente-occidente).
- Vía a Choachí: de la vía a Monserrate a la avenida Circunvalar (oriente-occidente).
Las autoridades de tránsito de Bogotá recomiendan a los conductores planificar su regreso con antelación y respetar la medida para evitar sanciones y contribuir a una movilidad más fluida durante la jornada.