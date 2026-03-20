Pico y placa regional para ingresar a Bogotá este fin de semana festivo: así funciona

Los puentes festivos en Colombia son uno de los momentos de mayor presión sobre la infraestructura vial, especialmente en Bogotá, donde el volumen de vehículos genera terribles trancones en los principales accesos y salidas. Estas jornadas implican no solo un aumento en los tiempos de desplazamiento, sino también mayores riesgos de siniestralidad.

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En ese contexto, las autoridades distritales han trabajado durante años en la implementación de planes de éxodo y retorno que buscan organizar el flujo vehicular, mejorar la seguridad vial y reducir la congestión en los principales corredores. Estas estrategias incluyen controles en vía, regulación del tráfico y coordinación con entidades regionales.

Para el puente festivo de marzo, la Secretaría de Movilidad proyecta la salida de cerca de un millón de vehículos desde Bogotá, lo que ha llevado a desplegar un operativo especial en los accesos de la ciudad. Según la entidad, se dispondrá de hasta 285 personas entre agentes civiles, Policía de Tránsito y equipos logísticos para gestionar la movilidad.

Plan retornó y plan salida de Bogotá Foto: COLPRENSA

El plan contempla presencia institucional en los principales corredores de salida e ingreso, con el objetivo de monitorear el flujo vehicular y atender posibles contingencias en tiempo real. Estas acciones buscan garantizar condiciones de seguridad para los viajeros durante los días de mayor circulación.

Adicionalmente, se implementarán medidas como el pico y placa regional en el plan retorno, el cual regula el ingreso de vehículos a la ciudad en horarios específicos según el último dígito de la placa. Esta estrategia se aplica en varios corredores viales para distribuir el flujo de vehículos y evitar congestiones masivas.

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¿Cómo operará el pico y placa regional el puente festivo de marzo?

De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

¿Qué vías se verán afectadas por el plan retorno?

La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, en articulación con las autoridades del municipio de Soacha, se activarán intermitencias semafóricas en la Autopista Sur. Para el ingreso por el norte, el lunes festivo se implementará el reversible de la Carrera 7, entre calles 245 y 183.

En total, la medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá:

Autopista Norte

Autopista Sur

Avenida Calle 13 (Centenario)

Avenida Calle 80

Avenida Carrera Séptima

Avenida Boyacá (Vía al Llano)

Vía Suba–Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

Pico y placa regional en Bogotá aplicará en los corredores principales de la ciudad. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

El aumento en la movilidad no es un fenómeno aislado. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, durante este mismo puente festivo se espera que circulen más de 2 millones de vehículos, lo que refleja la magnitud del flujo vehicular en el centro del país.

El operativo también incluye monitoreo constante y coordinación con organismos de emergencia, con el fin de atender cualquier eventualidad en carretera y se dispondrán de 50 controles enfocados en mitigar conductas riesgosas en vía como el exceso de velocidad o la conducción en estado de embriaguez.