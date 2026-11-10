¿Por qué una persona se marea en el carro durante un viaje? Los síntomas y la forma de evitarlo

Durante un viaje en carretera hay ocasiones en las que un conductor o sus pasajeros presentan síntomas de mareo. Este hecho es conocido médicamente como cinetosis, fenómeno que afecta a muchas personas.

Viajar en vehículo por carretera puede exigir hasta $2 millones extra: estas son las causas

De acuerdo con Central Ocular, la cinetosis ocurre cuando el cerebro comienza a recibir información contradictoria de los sentidos. Si una persona se encuentra en movimiento, la mente comienza a recibir señales del oído, la vista, los músculos y articulaciones.

En casos normales, como caminar o andar en bicicleta, cada una de estas señales coincide, por lo que el cerebro se adapta sin ningún inconveniente.

La cinetosis es un fenómeno que puede provocar náuseas, sudor frío y otros síntomas durante los desplazamientos en vehículo. Foto: Foto Gettyimages

No obstante, si una persona viaja en un medio de transporte, el aparato vestibular (el oído) indica que se encuentra en movimiento, mientras que la vista y la percepción de los músculos sugieren que se está quieto.

Esto provoca que una persona comience a sentir los síntomas característicos de la cinetosis, que incluyen los siguientes:

Palidez

Sudor frío

Hiperventilación

Náuseas

Vómitos

Cuando uno se encuentra dentro de un vehículo, existen múltiples formas en las que se pueden presentar ocasiones de mareo, ya sea el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos o tabletas o incluso leer en un libro.

Los síntomas pueden variar en duración, en algunos casos se pueden presentar en cuestión de minutos y llegan a durar desde un breve periodo hasta que se detenga el carro.

¿Qué hacer para no marearse en un vehículo?

Según Central Ocular, existen varias formas en las que se puede minimizar el riesgo de sufrir mareo durante los viajes en un carro. Para ello, se aconseja seguir una serie de consejos prácticos:

La ventilación, la postura y la dirección de la mirada son algunos de los factores que pueden ayudar a prevenir el malestar. Foto: Getty Images

Viajar en el sentido de la marcha: Esto ayuda a que los ojos y el oído reciban la misma información sobre el movimiento.

Esto ayuda a que los ojos y el oído reciban la misma información sobre el movimiento. Mantener una postura recta: Tener una buena postura ayuda a facilitar la coordinación de las señales que recibe el cerebro.

Tener una buena postura ayuda a facilitar la coordinación de las señales que recibe el cerebro. Fijar la mirada al frente: Mantener los ojos hacia adelante ayuda a que el cerebro reciba señales visuales del movimiento.

Mantener los ojos hacia adelante ayuda a que el cerebro reciba señales visuales del movimiento. Sentarse en los asientos delanteros: En caso de que sea posible, se recomienda ocupar el asiento del copiloto o al lado del conductor. En los asientos delanteros se presenta menos movimiento, lo que estimula menos el aparato vestibular.

En caso de que sea posible, se recomienda ocupar el asiento del copiloto o al lado del conductor. En los asientos delanteros se presenta menos movimiento, lo que estimula menos el aparato vestibular. Procurar una ventilación adecuada: Respirar aire fresco, ya sea mediante las ventanillas o el aire acondicionado, ya que puede aliviar los síntomas.

Respirar aire fresco, ya sea mediante las ventanillas o el aire acondicionado, ya que puede aliviar los síntomas. Evitar comidas copiosas: Consumir alimentos ligeros antes del viaje ayuda a prevenir el malestar.