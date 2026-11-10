¿Qué pasará con los motociclistas que ya pagaron la multa de Halloween luego de que la Alcaldía la cancelara? Este es el proceso

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el lunes la adopción de medidas para dejar sin efecto un total de 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026, en el marco de los operativos de control que aplicó el Distrito durante el fin de semana de Halloween.

Bogotá anulará comparendos a motociclistas por restricción de Halloween: devolverán dinero de multas y patios

El anuncio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán también incluye las acciones institucionales vinculadas a la inmovilización de las motocicletas que se realizaron durante esa jornada.

Esta decisión por parte de la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital ocurre luego de que se identificara una situación técnica relacionada con el proceso de publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026.

Los 567 comparendos impuestos durante los operativos de Halloween serán objeto de medidas administrativas por parte de la Alcaldía. Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

La falla temporal que encontraron las entidades impidió que se completara de forma correcta el proceso de aprobación de la publicación del decreto. Eso significa que, si bien la norma fue expedida el 27 de octubre, su publicación se realizó el 29 de octubre y entró en vigor el 30 de octubre.

A pesar de eso, agentes de tránsito ya se encontraban realizando puestos de control en la ciudad, imponiendo comparendos a motociclistas por la infracción C.14, la cual corresponde a circular por zonas restringidas o en horarios prohibidos.

¿Qué deben hacer los motociclistas que ya pagaron sus comparendos?

Tras descubrir la falla que afectó a cientos de usuarios en la capital, la Alcaldía Mayor de Bogotá informó acerca de las medidas que tomarán para garantizar los derechos de los ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad explicó qué deben hacer los ciudadanos que pagaron los comparendos o los servicios de patios y grúas. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Si un motociclista ya efectuó el pago de su comparendo, el Distrito afirma que debe acercarse a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad para pedir la devolución de su dinero. Además, la entidad contactará a cada uno de los ciudadanos que ya efectuaron el pago para comentarles la forma en la que pueden solicitar el dinero.

La alcaldía también comparte acerca de las medidas para otros casos, entre ellos los siguientes:

Comparendos que no han sido pagados ni impugnados: se expedirá un acto administrativo que ordenará el archivo de los procesos contravencionales y la devolución de los costos asociados a patios y grúas.

se expedirá un acto administrativo que ordenará el archivo de los procesos contravencionales y la devolución de los costos asociados a patios y grúas. Comparendos que fueron impugnados: se expedirán los respectivos actos administrativos para exonerar a los ciudadanos de responsabilidad contravencional y del pago de los servicios de patios y grúas.

El Distrito comenta que la devolución de los valores pagados por concepto de patios y grúas de las acciones de inmovilización adelantadas se gestionará según lo que se establezca en los actos administrativos y los procedimientos correspondientes.