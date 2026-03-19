Vehículos

Rota el pico y placa en Cali este viernes 20 de marzo: ojo con las multas e inmovilizaciones

La restricción aplica para vehículos que ingresen a la ciudad y para los que habitualmente transitan por ella.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 2:10 p. m.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que la medida seguirá vigente hasta nueva rotación en junio.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que la medida seguirá vigente hasta nueva rotación en junio. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad Distrital recordó a la ciudadanía la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ que se mantiene vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 30 de junio.

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Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

De acuerdo con las autoridades, la medida mantendrá su horario habitual de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Según lo estipulado, para este viernes, 20 de marzo de 2026, los vehículos que tendrán restricción son aquellos con que finalicen en 9 y 0 en la placa.

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Vehículos exentos

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.
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Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali realizan controles. Foto: Bernardo Peña / El País

Recomendaciones

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.