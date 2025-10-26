Suscribirse

Vehículos

Rota pico y placa en Bogotá: así queda la restricción para este lunes, 27 de octubre; evite multas

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de octubre de 2025, 6:50 p. m.
La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
Este lunes, la medida del pico y placa seguirá operando de forma habitual en la capital de la república. | Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Este lunes, 27 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

El Pico y Placa Regional entra en vigor desde las 4:00 p.m., permitiendo solo el ingreso de vehículos con placas impares.
A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional. | Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Así aplicará el pico y placa para carros particulares en lo que queda de octubre:

  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el lunes de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

Paro Taxistas 23 de julio
Bogotá. Julio 23 de 2024. Un grupo de taxistas realizan plan tortuga a la altura del portal sur con motivo del paro de taxistas que se realiza en diferentes puntos del país. (Colprensa - Catalina Olaya) | Foto: Catalina Olaya

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre:

  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Noticias Destacadas

