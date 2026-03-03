Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

La medida mantendrá su horario habitual.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 2:00 p. m.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este miércoles, 4 de marzo, se mantendrá la medida del pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este miércoles, 4 de marzo, se mantendrá la medida del pico y placa. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este miércoles, 4 de marzo de 2026.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles, 4 de marzo, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Conductores y moteros le están haciendo ‘conejo’ al SOAT y la revisión tecno-mecánica: RUNT advierte alta evasión

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

Vehículos

Multa por parrillero extra: esto tendrá que pagar si lo sorprenden con más de un pasajero en la moto

Vehículos

¿Los motociclistas en Colombia pueden llevar una cámara en el casco? Lo que dice la ley en 2026

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

Vehículos

Desde luces hasta exostos: Las modificaciones a su vehículo por las que podrían multarlo y hasta quitarle el carro

Vehículos

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

Vehículos

¿Habrá prohibición del parrillero en moto para la jornada de elecciones del 8 de marzo?

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Vehículos

Pico y placa en Cali para este lunes, 2 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 27 de febrero; revise la rotación para evitar multas

Más de Vehículos

Tractocamión averiado detiene la movilidad al sur de la capital. - X (@BogotaTransito)

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

Seguridad vial en Cali: recomendaciones y restricciones para el transporte de niños

Multa por parrillero extra: esto tendrá que pagar si lo sorprenden con más de un pasajero en la moto

Algunos motociclistas se preguntan si es legal instalar cámaras de acción en los cascos para motocicletas.

¿Los motociclistas en Colombia pueden llevar una cámara en el casco? Lo que dice la ley en 2026

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

El hombre afirma que es un aficionado a los carros de lujo y el fútbol, apostando porque el campeón será Argentina o Brasil.

Desde luces hasta exostos: Las modificaciones a su vehículo por las que podrían multarlo y hasta quitarle el carro

La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

Bogotá

¿Habrá prohibición del parrillero en moto para la jornada de elecciones del 8 de marzo?

El Ford RB22 del Red Bull Oracle Racing en las pruebas de la F1 en Bahrain.

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este martes 3 de marzo: revise los cambios para evitar multas e inmovilizaciones

Noticias Destacadas