Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

Fenalco y la ANDI presentaron el más reciente informe de registro de vehículos nuevos durante el mes de octubre en Colombia, demostrando el comportamiento que tuvo el sector automotor durante este periodo.

Colombia vende más carros nuevos que en todo 2025 y va por más: estos modelos impulsaron el récord

Las cifras muestran que el mercado sigue teniendo grandes números en el país, matriculando un total de 32.175 unidades nuevas, lo que deriva en un crecimiento del 27,4% frente al mismo mes de 2025.

Si se tiene en cuenta lo ocurrido entre los meses de enero y octubre, el país ha comercializado 279.387 vehículos nuevos. Estos números indican que el mercado automotor ya superó las 254.205 unidades que fueron comercializadas durante todo el año anterior.

Durante lo recorrido del año, el modelo que ha destacado bastante ha sido el Tesla Model Y, que se había mantenido en la 1.ª posición por siete meses consecutivos. Más allá de ser un vehículo eléctrico, el auto refleja el comportamiento que se vive en el mercado colombiano, en el que usuarios comienzan a preferir unidades de movilidad sostenible para realizar sus recorridos.

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Eso sí, durante el más reciente boletín mensual, el Tesla Model Y perdió su racha ganadora que había mantenido durante gran parte del año, al quedar en la 5.ª posición como modelo más vendido.

¿Cuál fue el carro que destronó a Tesla como el carro más vendido en octubre?

El más reciente reporte de la ANDI y Fenalco demuestra que el carro más vendido en Colombia durante el mes de octubre fue nada más y nada menos que el Kia K3, un sedán que cuenta con un motor de 1.6 litros y entrega 121 caballos de fuerza y 151 Nm de torque y que se encuentra disponible en el país con transmisión mecánica o automática de 6 velocidades.

El Kia K3 fue el carro más vendido en Colombia durante octubre de 2026, con 1.356 unidades matriculadas, según el informe de Fenalco y la ANDI. Foto: KIA / API

Este vehículo registró una comercialización de 1.356 unidades durante este periodo, teniendo un incremento de un 4,2% en su participación en comparación con el año pasado.

El top 5 de carros más vendidos en Colombia en octubre quedó de la siguiente forma:

Posición Modelo Unidades Participación 1 Kia K3 1.356 4,2 % 2 Renault Duster 1.215 3,8 % 3 Chevrolet Onix 989 3,1 % 4 Toyota Corolla Cross 947 2,9 % 5 Tesla Model Y 884 2,7 %

Si bien el Tesla Model Y no fue el modelo más vendido durante este mes, aún se mantiene vigente como el carro más comercializado en lo recorrido del año. Entre enero y octubre, la unidad ha vendido un total de 15.265 vehículos nuevos.

En el caso del Kia K3, se mantiene en la 3.ª posición con 9.063 unidades comercializadas durante lo transcurrido de 2026. El top 5 de los carros que más han acumulado ventas son:

Posición Modelo Unidades Participación 1 Tesla Model Y 15.265 5,5 % 2 Renault Duster 10.242 3,7 % 3 Kia K3 9.063 3,2 % 4 Mazda CX-30 7.663 2,7 % 5 Kia Picanto 7.599 2,7 %