¿Un monoplaza de Fórmula 1 rodando por el Metro de Bogotá? El guiño de Red Bull que ilusiona a ciudadanos en redes

La ciudad de Bogotá sigue en el avance para conseguir uno de los proyectos más anhelados de su historia: poner en funcionamiento el metro de Bogotá, marcando un antes y un después en el panorama de movilidad para millones de ciudadanos.

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha compartido el más reciente avance de las obras del proyecto ferroviario, indicando que, con corte hasta el 31 de octubre de 2026, la primera línea del metro de Bogotá llegó al 84,68 %.

“La obra no se detiene y ha alcanzado un porcentaje de avance superior al 84 %. Estamos en la fase donde los bogotanos ven el viaducto continuo y la llegada del material rodante al Patio Taller de Bosa para garantizar que en 2028 el metro sea una realidad”, dijo el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez.

Mientras cada vez está más cerca el momento para que el metro comience a tener sus primeras operaciones, en redes sociales se han registrado cientos de propuestas acerca de la forma en la que se debería estrenar el ferroviario.

Una de las iniciativas más llamativas ha venido por parte del mundo deportivo, en donde la marca Red Bull planteó la posibilidad de inaugurar las vías del metro con un vehículo de la Fórmula 1.

La propuesta de Red Bull derivó en la participación de cientos de usuarios en redes sociales, proponiendo que la iniciativa también se lleve a cabo en la Regiotram de Occidente o que incluso el piloto encargado de manejar el vehículo sea nada más y nada menos que Juan Pablo Montoya.

El historial de Red Bull en carriles ferroviarios

Si bien por el momento es una propuesta que queda solamente en eso, Red Bull ya demostró su capacidad para que adaptar sus vehículos de Fórmula 1 para recorrer a grandes velocidades los raíles de un metro.

La marca consiguió ese logro este año, cuando realizaron un recorrido controlado en el Metro de Madrid, en el marco del Gran Premio de la Fórmula 1 que se realizó en la capital española.

Para esta acrobacia, Red Bull utilizó el RB8, el coche con el que el reconocido piloto alemán Sebastian Vettel logró su tercer campeonato mundial consecutivo.

La operación se llevó a cabo en horario de cierre de todo el suburbano madrileño, en donde recorrió múltiples estaciones, por ejemplo la del Estadio Metropolitano, además de las cocheras de Sacedal y Chamartín.

Su logro se consiguió gracias a que dotaron el carro con un motor V8 de 2.4 litros y 750 caballos de fuerza, además de fabricar en tiempo récord unas ruedas metálicas que tenían una medida de 29,8 kilos cada una para que el vehículo se adaptara a los raíles del suburbano madrileño.