Viajar en vehículo por carretera puede exigir hasta $2 millones extra: estas son las causas

Para muchas personas en el mundo, viajar con su carro en carretera se convierte en una experiencia inolvidable, permitiendo una oportunidad para descansar y desconectarse por completo de la rutina laboral, ya sea por un día libre o todo por casi una semana.

Los mejores carros para viajar por Colombia no son los más costosos: esto debe tener en cuenta

Si bien es una experiencia gratificante, la verdad es que, si no es organizada de forma correcta, el usuario podría estar viendo bastantes complicaciones en términos económicos.

De acuerdo con Quálitas Colombia, un viaje por carretera puede exigir hasta máximo $2 millones de pesos extra para cubrir posibles imprevistos cuando un recorrido supere los cinco días o incluya rutas remotas.

La duración del recorrido y las condiciones de la vía son algunos de los factores que determinan el presupuesto para viajar. Foto: Getty Images

La aseguradora indica que esta cifra advierte sobre los gastos que pueden surgir por averías mecánicas, accidentes de tránsito o emergencias que obliguen a prolongar el desplazamiento.

Esta reserva también depende de otros factores, entre ellos la duración del viaje, la clase del vehículo, el número de ocupantes y las condiciones de la ruta por la que va a transitar el conductor.

Si se tiene como referencia a un carro particular, Quálitas aconseja los siguientes presupuestos de acuerdo con la duración del viaje en carretera.

Entre $200.000 y $500.000 para recorridos de ida y vuelta en el día.

Entre $500.000 y $1 millón para viajes nacionales de dos a cuatro días.

Desde $1 millón hasta $2 millones o más para desplazamientos de cinco días en adelante.

Para la aseguradora, estos montos son solamente orientaciones para planificar un presupuesto familiar, por lo que no son tarifas oficiales ni promedios estadísticos.

La importancia de revisar las coberturas del seguro antes de viajar

Qualitas Colombia afirma que el riesgo financiero no solamente se limita al costo de reparar un carro. En caso de que se presente una emergencia, esto puede obligar al usuario a pagar una grúa, un medio de transporte alternativo, alimentación y alojamiento adicional, así como perder reservas previamente pagadas.

Por situaciones como estas es que se les recomienda a los ciudadanos conocer los alcances del seguro que tienen y si marca una diferencia durante una emergencia en carretera.

Un punto clave es comprender qué cubre cada protección. Uno de ellos es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual está diseñado para atender a víctimas de accidentes bajo las condiciones y los límites legales. Eso sí, no se encarga de cubrir los daños materiales de vehículos involucrados.

Revisar las coberturas del seguro antes de viajar puede evitar gastos adicionales ante una emergencia en carretera. Foto: Getty Images

Por otro lado, una póliza voluntaria puede incluir responsabilidad civil extracontractual para responder por daños materiales o lesiones ocasionadas a terceros, de acuerdo con los límites y condiciones contratados. La cobertura de daños propios también depende de las condiciones específicas del seguro, sus deducibles y exclusiones.

“Tener una póliza no significa que cualquier emergencia esté cubierta. Los conductores deben verificar los límites de los servicios de grúa, las distancias contempladas, los topes económicos y los requisitos para acceder a beneficios como alojamiento o transporte alternativo”, afirma la entidad.