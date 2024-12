Las primeras impresiones son importantes, de esto hablé en “Cómo ir vestido a su primera entrevista laboral” y gran parte de la primera impresión tiene que ver con la forma en que los otros te ven. Las personas somos visuales quizá más ahora que nunca donde todo es un conjunto de estimulación visual, por eso nos apoyamos en señales visuales para crear mayor recordación. Su estilo personal es individual, dice sin palabras quienes somos y qué pensamos de nosotros mismos: “como nos vemos, nos tratamos”.

El estilo personal habla más fuerte que las palabras y es una herramienta de comunicación, por eso debemos procurar usarla a nuestro favor y evitar dar el mensaje equivocado. Y hablando francamente los errores en cuestión de imagen son difíciles de reparar. Poniendo como ejemplo las alfombras rojas internacionales y a celebridades que admiramos por una u otra razón salen en los titulares del periódico o en memes debido a un mal atuendo.

No se puede escindir la esencia del estilo, es como decía el director de cine francés Jean-Luc Godard: “Para mí el estilo es el exterior del contenido y el contenido el interior del estilo. Así como el cuerpo humano tiene un interior y exterior, no se pueden separar”. El estilo no solo tiene que ver con lo que le queda bien o si el atuendo está acorde a la ocasión. Eso es solo la forma. El estilo personal encierra diferentes elementos que tienen que ver con su individualidad: La postura, el aseo personal, los gestos, su actitud y su energía.

Siga leyendo: Cómo debe reinventar su imagen para ser una persona exitosa

Para crear un estilo propio, usted necesita hacerse una serie de preguntas:

¿Cómo se ve en este momento? Sí, como se ve a usted mismo. Esta es una de las preguntas primordiales al crear un estilo personal, porque estamos contando con todas aquellas fortalezas, habilidades y características que lo hacen único. Lo más importante incluso para la creación de una marca, entendida como producto o servicio, es como se va a diferenciar en el mercado. Más allá de la diferencia, cómo va a aportar un valor agregado.

Hay muchas marcas o productos que ofrecen el mismo principio básico. Por ejemplo, el sector de bebidas gaseosas se encuentra Coca-Cola, Pepsi, Colombiana, Fanta, Quatro, Seven Up y Sprite, por nombrar algunas. Pero seguramente cada uno de nosotros tiene predilección por una diferente, las razones tienen que ver en parte con el sabor, colores, el logo o la publicidad que maneja, elementos que forman parte de la personalidad de la marca.

¿Qué lo hace único? La mayoría de las personas cuando pequeños tienen una individualidad que exteriorizan con gran vehemencia, pero a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo un poco de esa espontaneidad cuando éramos chicos. Pues a medida que crecemos, vamos poniendo límites a ciertas partes de nuestra personalidad. Sin embargo, es bueno revisar desde niños qué nos hace únicos, podemos sacar muchas herramientas de ese ejercicio.

Estas son dos preguntas fundamentales, pero que lo ayudan a encontrar un estilo propio. Generalmente, la mayoría de estilos se encuentran dentro de unas categorías fundamentales. Los diseñadores pueden describir los estilos de manera distinta, pero yo uso estas categorías con mis clientes para ayudarlos a encontrar el vestuario que mejor traduce su personalidad.

Le contamos: Cómo ir vestido a su primera entrevista laboral

Clásico

Las prendas y accesorios no se pueden categorizar en una época determinada, pero siempre está de moda. En el armario siempre encontraremos colores neutros y prendas básicas.

Trendy

Un estilo para personas que siguen tendencias y estilos de moda. Les gusta innovar y entienden el concepto de Street Style. Generalmente manejan colores, estampado en sus atuendos de acuerdo con la tendencia.

Deportivo

Generalmente vemos personas que por encima de todo valoran la comodidad, le gustan las cosas sencillas y buscas la funcionalidad en la ropa. Las prendas más usadas son camisas polos, camisas de botones, piezas a cuadros y rombos.

Dramático

Se caracteriza por llamar la atención, a las personas que les gusta este estilo son arriesgadas, les gustan los accesorios llamativos. El armario está lleno de prendas en colores fuertes, estampados y a veces pieles. Les encanta romper esquemas y tener cosas diferentes.