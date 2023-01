Agua de jengibre para reducir los niveles de insulina en la sangre: así se prepara

La insulina es una hormona que permite que el azúcar en la sangre, conocido como glucosa, pase a las células, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explicó que cuando los niveles de glucosa en la sangre están demasiado altos se conoce como hiperglucemia y ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. “Si no hay suficiente insulina, la glucosa no puede entrar a las células y permanece en el torrente sanguíneo”, añade la biblioteca.

Por ello, para reducir los niveles de insulina en la sangre, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar ‘Tua Saúde’ recomendó consumir agua de jengibre, ya que “por ser rico en antioxidantes y antiinflamatorios, el té de jengibre ayuda a mejorar las funciones de la insulina, una hormona responsable por controlar los niveles de azúcar en la sangre, previniendo la resistencia a la insulina y la diabetes”.

El jengibre, cuyo nombre científico es Zingiber officinale, es una planta con propiedades medicinales. - Foto: Getty Images

Adicional, el portal indicó que el jengibre “posee propiedades anticoagulantes, vasodilatadoras, expectorantes, analgésicas, digestivas, antiinflamatorias, antieméticas, antitusivas, astringentes, carminativas, antipiréticas y antiespasmódicas”.

En consecuencia, para preparar la bebida se debe hervir una taza de agua y agregar de dos a tres centímetros de jengibre fresco rallado. Después, se deja reposar la bebida por cinco minutos para, finalmente, colar y consumir hasta tres veces por día.

Información nutricional por 100 gramos de jengibre

Calorías: 80

Grasas totales: 0,8 gramos.

Ácidos grasos saturados: 0,2 gramos.

Sodio: 13 miligramos.

Potasio: 415 miligramos.

Hidratos de carbono: 18 gramos.

Fibra alimentaria: 2 gramos.

Azúcares: 1,7 gramos.

Proteínas: 1,8 gramos.

Vitamina C: 5 miligramos.

Calcio: 16 miligramos.

Hierro: 0,6 miligramos.

Vitamina B6: 0,2 miligramos.

Magnesio: 43 miligramos.

El jengibre es una especia que puede usarse de diferentes formas - Foto: Getty Images

De todos modos, antes de consumir algún alimento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, para reducir los niveles de insulina en la sangre se debe:

1. Hacer ejercicio: lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es realiza por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

2. Tener una alimentación saludable, sin azúcar ni grasas saturadas y tener en cuenta que algunos alimentos que suben la insulina en la sangre son: chocolates, caramelos, mermeladas, miel, helados, gaseosas, alcohol, galletas dulces, comida rápida, harina de trigo refinada, cereales azucarados, entre otros.

3. Beber agua. El líquido ayuda con la eliminación de desechos. No obstante, el consumo diario de agua es diferente para los hombres y para las mujeres, ya que existen diferencias entre la ingesta, pero por lo general la mayoría de los hombres necesita aproximadamente 13 tazas de líquido al día y la mayoría de las mujeres necesita aproximadamente nueve.

4. Controlar los niveles de azúcar: De acuerdo con el Grupo Sanitas de España, lo recomendable es que la glucemia se mida al levantarse por la mañana y antes del desayuno, y se considera normal si los niveles de glucosa se sitúan entre los 70 y 100 mg/dl en ayunas y en menos de 140 mg/dl dos horas después de cada comida.

La Asociación Americana de la Diabetes señala que los pacientes prediabéticos están a tiempo de ajustar sus hábitos de vida. - Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Conseguir y mantener un peso corporal saludable: El Ministerio de Salud en su página web explicó que se considera un peso saludable aquel que permite que la persona se mantenga en un buen estado de salud y calidad de vida. También se entiende como los valores de peso, dentro de los cuales, no existe riesgo para la salud de la persona.