Alimento común que puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Para nadie es un secreto que la alimentación es un factor más que clave para que el organismo se mantenga en óptimas condiciones. Llevar una dieta alimenticia saludable le permite al cuerpo estar preparado para prevenir y combatir diferentes tipos de enfermedades. Los profesionales de la salud recomiendan incluir en el consumo diario elementos de origen vegetal y animal, bajos en azúcar y en grasas.

Si esto no es así y la alimentación que se lleva es muy poco sana, diferentes enfermedades pueden aparecer para afectar al organismo de diversas formas. Una de las más graves es la diabetes. Esta se da por el exceso de azúcar o glucosa en la sangre.

“La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explica MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

Además, la entidad agrega que “con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional”.

Si la diabetes no se trata de buena manera, puede llegar a ser mortal. Los principales síntomas de esta enfermedad crónica y metabólica son el aumento de la sed, el incremento del apetito, la micción frecuente, los problemas de visión, las heridas que tardan en sanar, la debilidad o fatiga, entre otras más.

La alimentación es clave para prevenir la diabetes, por eso, hay que prestarle una gran atención a los alimentos que se consumen diario, esto porque hay un producto muy común que puede elevar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, la más común. Se trata del arroz blanco refinado.

“Científicos de la Universidad de Harvard publicaron un estudio en el que apuntaban que comer este alimento a diario podía incrementar el riesgo de padecer diabetes de tipo 2, una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos”, reseña la plataforma digital El Español.

Arroz blanco. - Foto: Getty Images

Lo ideal sería no consumir a diario el arroz blanco refinado. Además, este se puede reemplazar por el arroz de tipo integral, el cual acumula una gran cantidad de nutrientes, entre ellos la fibra, clave para prevenir la diabetes.

Alimentos que ayudan a prevenir y combatir la diabetes

El portal especializado Cuerpo Mente resalta algunos alimentos que ayudan a prevenir y combatir la diabetes:

1. Arándanos. “Aparte de ser ricos en sustancias antioxidantes, favorecen la secreción de serotonina, la hormona del bienestar. Además, son ricos en cromo, que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Toma un puñado de arándanos un día sí, día no”, señala.

2. Canela. La canela es una especia muy saludable, sirve como un perfecto sustituto del azúcar. Su índice glucémico es muy bajo, lo cual mantiene el azúcar en la sangre regulado, aspecto clave para prevenir y combatir la diabetes.

Canela. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Espinacas. “Son ricas en clorofila, fibra y cromo. En conjunto, también ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre”, sentencia.