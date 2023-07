Alimento que previene las úlceras, controla el colesterol y los cálculos renales

Si bien la naranja es un producto que es conocido por muchas personas en el mundo, sus beneficios no son del todo tenidos en cuenta a la hora de solucionar problemas del organismo como úlceras, control del colesterol o los cálculos renales. De este cítrico se tiene en la retina que es de gran cantidad de vitamina C, pero también hay otras formas de usarse para terminar sacando el mejor provecho.