Alimentos de color blanco: este es el listado de los que sirven para combatir el colesterol

Este previene el endurecimiento de las arterias; además, cuenta con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas; por eso reduce el riesgo de contraer enfermedades virales e infecciosas. “Un análisis de la University of South Australia publicado en el Journal of Nutrition reveló que la gente que come ajo crudo o cocido regularmente podría reducir el riesgo de cáncer colorrectal hasta en un 30 %”. Para potenciar sus beneficios, se puede picar o moler cinco o diez minutos antes de cocinarlo o agregarlo a determinados alimentos.