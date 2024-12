“Baje la velocidad”: la receta de un médico que se volvió viral

Ayer fui al médico. De manera excepcional, quiero compartir el medicamento que me recetó. Debo reconocer que lo necesito. Tal vez, también les podría servir a algunos de ustedes. pic.twitter.com/1Q4AX6gJLA

De Zubiría, economista, investigador y consultor, además de columnista de SEMANA y director de la innovación pedagógica del Instituto Alberto Merani desde 1991, aclaró que en realidad no fue a la cita pero que el tuit fue su manera de invitar a la gente a tomarse la vida con más calma.

“Se viralizó porque todos vivimos a mil. La gente me preguntaba en redes que dónde venden la droga… Esta no hay que comprarla: solo es tener la voluntad de no equivocarse en las prioridades”, comentó De Zubiría Samper.