Bebida a base de productos naturales que ayuda a prevenir el dolor de rodilla

la actividad física es indispensable para que los músculos y ligamentos de la zona no se atrofien con el tiempo. Además, este buen hábito traerá otro tipo de beneficios para la salud del cuerpo en general. “ Si corres, no corras en días sucesivos; hazlo cada dos días porque no nos recuperamos tan bien a medida que envejecemos ”, señalo el Dennis Cardone, D.O., profesor asociado de cirugía ortopédica y medicina deportiva en NYU Langone Health.