Boqueras: ¿cómo tratarlas de manera natural?

Las comisuras rotas de la boca, a las que también se les llama boqueras o queilitis angular, son un problema estético que si no se trata de manera inmediata se puede volver demasiado doloroso, además de dejar cicatrices por un largo tiempo.

La piel de los labios de muy sensible, porque es mucho más fina que la del resto del cuerpo, debido a que no tiene una película protectora de grasa, sebo o glándulas sudoríparas. Al no proteger adecuadamente esta parte del cuerpo, se suele resecar rápidamente e incluso puede llegar a romperse, dando lugar a las boqueras.

Según el portal web Cuerpoymente.com, las causas más comunes para que aparezcan estas dolorosas comisuras rotas en la boca son la exposición al frío y al aire muy caliente, la falta de líquidos, un sistema inmunitario debilitado, resfriado, dentaduras postizas o aparatos ortopédicos mal ajustados, infecciones por hongos o virus y por deficiencia nutricional.

De este modo, las molestias causadas por las boqueras se pueden tratar temporalmente con cremas o remedios naturales que inhiben la inflamación y alivian el dolor.

Remedios caseros para tratar las boqueras

Aloe vera: usar esta planta es una de las soluciones más efectivas para tratar la queilitis angular. usar esta planta es una de las soluciones más efectivas para tratar la queilitis angular. Sus propiedades cicatrizantes, hidratantes y antibacterianas permiten desinflamar la zona. Para poder utilizarla, únicamente se debe retirar la pulpa de la planta y aplicarla al menos tres veces al día en la zona afectada. Se recomienda que la última aplicación sea en la noche para que actúe mientras descansa.

Aceite de rosas mosqueta: al ser un aceite hidratante, favorece la cicatrización de la piel. Es importante aplicarlo unas cuantas gotas de aceites durante tres veces al día.

El limón: elimina las bacterias que producen la boquera y limita su aparición, gracias a sus propiedades antibacterianas. Quizás aplicarlo resulte molesto al comienzo, pero combatirá todas las bacterias que se hayan acumulado en la zona. Se aconseja aplicar una rodaja de limón sobre la lesión; es fundamental hacerlo en la noche, porque al aplicarlo de día podría ocasionar manchas en la piel.

El limón, el aloe vera, el aceite de rosas y la sal yodada, son algunos remedios caseros que permiten aliviar el dolor producido por la queilitis angular. - Foto: Getty Images

Sal yodada: por sus propiedades antibacterianas y cicatrizantes, este elemento es un buen remedio casero para las boqueras, además de ser una alternativa económica y fácil de conseguir. Solamente se debe hacer una pasta con media cucharada de sal y un par de gotas de agua, y aplicarla en la zona durante 10 minutos, tres veces al día.

Crema dental: este remedio casero que también sirve para eliminar los granos de manera rápida, ayuda a cicatrizar rápidamente la zona donde aparece la boquera. Se recomienda aplicar y esperar cerca de 10 minutos para que se seque, y luego retirar con abundante agua.

La miel pura: tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios. tiene efectos antibacterianos y antiinflamatorios. Actúa como una película protectora y hace que la piel seca vuelva a ser flexible.

La caléndula: la pomada tiene un efecto desinfectante sobre la zona afectada. Es importante aplicarla durante todo el día y no se recomienda mezclarla con otros remedios caseros.

Aceite de coco: este nutre la piel y se puede aplicar varias veces al día. También hace que los labios estén más flexibles e hidratados.

Recomendaciones para tratar la queilitis angular