Cebada: así se puede consumir para prevenir la osteoporosis y regular el azúcar

La cebada es un alimento que se usa para la preparación de sopas, ensaladas, estofados y otras preparaciones culinarias, pero este cereal aporta grandes nutrientes para la salud del organismo.

Este cereal contienen ocho aminoácidos esenciales, lo que hace que sea un alimento especial y con muchos beneficios, como mejorar la salud del colon y del intestino, pues, debido a su alto contenido en fibra ayudará a que el cuerpo esté libre de toxinas. “La fibra actúa como combustible para las bacterias buenas que hay en el intestino”, explican en el portal Mejor con salud.

De acuerdo al mencionado portal, estas bacterias junto a la fibra se encargan de crear el ácido butírico. Este ácido hace que las células intestinales funcionen bien. Así lo evidencia un estudio publicado en Advances in Nutrition.

Para el colon es importante que el intestino esté sano, pues este ayuda a disminuir el tiempo que las heces pasan en el cuerpo y mantiene el organismo limpio. “De este modo se reducen las probabilidades de desarrollar cáncer de colon y hemorroides”, explican en Mejor con salud.

Los cálculos biliares también se pueden prevenir con el consumo de cebada, pues este cereal ayuda a que se reduzca la posibilidad de desarrollar cálculos biliares. Esto sucede gracias a su contenido de fibra insoluble.

Uno de los principales factores de la cebada son los oligoelementos, entre los que destaca el antioxidante selenio, el cinc, el manganeso y el cobre, además, la cebada es rica en varias vitaminas del grupo B (B1, B3 y B6), así lo describen en el portal web Cuerpo mente.

En Cuerpo mente también destacan que la cebada contiene betaglucanos que están presentes en el grano integral como en la llamada cebada ‘perlada’, la cual “es aquella a la que se le ha quitado la cáscara y blanqueado hasta conseguir algo parecido al arroz blanco”.

En Mejor con salud describen que “la fibra hace que se reduzcan las secreciones de los ácidos biliares. Así se logra aumentar la sensibilidad a la insulina y se disminuyan los niveles de triglicéridos”.

La osteoporosis es una enfermedad que se puede prevenir con el consumo de cebada. En Mejor con salud explican que este cereal contiene minerales como fósforo y cobre. Además, un alimento como la cebada también sirve para tratar la osteoporosis, ya que “el jugo de hierba de cebada tiene 11 veces más calcio que la leche. Esto la hace un perfecto sustituto de los alimentos lácteos para aquellas personas que no los toleran muy bien o llevan una dieta vegana”.

Por otra parte, la diabetes es una enfermedad que se puede controlar con alimentos con alto contenido en fibra como la cebada los cuales son importantes para los diabéticos. También para quienes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La fibra soluble ayuda a disminuir la absorción de glucosa y hace sentir satisfecho con menos cantidad de alimento. “Dos cosas que, sin duda, se debe agradecer si se está comprometido a no desarrollar esta enfermedad o controlarla a tiempo”, señalan en Mejor con salud.

En el mencionado portal también recomiendan una dieta saludable y la práctica de la actividad deportiva para controlar la diabetes o prevenir su aparición en el organismo.

Otro de los beneficios de la cebada es su alto contenido de vitamina C, por encima del aporte que da una fruta como la naranja que es famosa por su contenido de este nutriente.

La vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y reduce las probabilidades de sufrir de resfriados y de gripes.

Según Cocina delirante, la cebada contiene fibra, potasio y vitamina C. Un estudio hecho por Frontier Laboratories of Value Creation en Japón en el año 2007, “descubrió que comer cebada reduce significativamente el colesterol y grasa visceral, dos factores de riesgo para el corazón”.