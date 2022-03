Chakras: ¿cuáles son y cómo activarlos?

Los chakras son centros de energía situados en el cuerpo humano que fueron identificados por la cultura hindú. En estos puntos se integran aspectos biológicos y psicológicos en torno a la forma como las personas se relacionan, por lo que a través de su equilibrio se encuentra la vía para lograr el bienestar.

El término chakra significa “círculo” o “disco”. De acuerdo con el hinduismo, existen siete chakras que se ubican en diferentes partes del cuerpo humano. Funcionan como válvulas reguladoras del flujo de energía y, dependiendo de su ubicación, varían en su fuerza y velocidad.

Es un concepto utilizado en disciplinas como el yoga o la meditación. Estos chakras representan la unión entre la conciencia o la mente y la materia o el cuerpo. De esta manera se unen la parte física, emocional, espiritual y social de los individuos.

Aunque se han realizado estudios al respecto, como uno publicado en la revista Global Advances in Health and Medicine, no hay evidencias suficientemente sólidas para asegurar que los chakras son útiles contra las enfermedades. No obstante, de acuerdo con dicha investigación, están relacionados con el sistema endocrino del cuerpo, precisa el portal Mejor con Salud.

Aunque falta evidencia científica, el sistema del chakra cuenta con siete centros de energía vital, los cuales se encuentran a lo largo de la columna vertebral, en el centro del cuerpo, y pueden ayudar a mejora las condiciones se salud y físicas. Son los siguientes:

1. Muladhara o chakra raíz. Se dice que este chakra provee sentimientos de seguridad y protección. Se localiza entre el ano y los genitales, el color que lo identifica es el rojo, su elemento es la tierra y se bloquea por el miedo.

El portal Bioguía indica que cuando se bloquea este chakra, se puede recurrir a los ejercicios aeróbicos, correr, bailar y caminar con los pies descalzos, para desbloquearlo. También se puede realizar aromaterapia para activarlo.

El yoga es una de las mejores formas de activar los chakras. foto: GettyImages. - Foto: Foto Gettyimages

2. Svadhisthana o chakra sacro. Se ubica debajo del ombligo y se asocia con el color naranja; su elemento asignado es el agua y se bloquea con la culpa. Una de las mejores formas de activarlo es liberarse de culpas, para lo cual es importante saber perdonar.

Este chakra se relaciona directamente con la sexualidad, pero también con la visión que cada persona tiene del mundo. Así mismo, se vincula con la creatividad, el manejo del dinero y la ética, indica el portal La Mente es Maravillosa.

3. Manipura o chakra del plexo solar. Según las creencias, tener este chakra en equilibrio ayuda a una buena salud digestiva. Está ubicado dos dedos por encima del ombligo, su color es el amarillo, el elemento es el fuego y se bloquea por la vergüenza.

Cuando el plexo solar está cerrado o bloqueado aparecen enfermedades en el sistema digestivo, úlceras, acidez y dolor de estómago, entre otras. Además, es común que la persona sienta fatiga crónica, y la necesidad de recurrir a estimulantes. Desde el lado emocional, está relacionado con el control que tiene la persona de sí misma.

4. Anahata o chakra del corazón. Se localiza en la región del corazón, su color es el verde y su elemento asignado es el aire. Se bloquea por el dolor. Está muy relacionado con este órgano, con los sentimientos de amor hacia los demás y apertura hacia la vida.

La meditación es una de las formas de activar chakras. - Foto: Getty Images

Los ejercicios de respiración son fundamentales para mantener activo este chakra. Se debe iniciar con la respiración nasal, comenzando por el abdomen, el pecho y las clavículas; luego se exhala lentamente en el mismo orden, expulsando bien todo el aire.

5. Vishuddha o chakra de la garganta. Este chakra se relaciona con la comunicación y la creatividad. Está ubicado en la región de la garganta, tiene asignado el color azul y su elemento es el éter.

Los órganos implicados en este centro energético son: garganta, tiroides, tráquea, vértebras cervicales, boca, hipotálamo, dientes y encías, entre otros.

Las disfunciones físicas tienen que ver con afecciones en estas partes, como: ronquera o trastornos tiroideos. Los ejercicios de canto y vocalización son necesarios para desbloquear este chakra.

6. Ajna o chakra del tercer ojo. Se localiza entre los dos ojos, su color es el índigo y se asocia con la intuición y el sabor; se bloquea con la ilusión. Cuando este chakra está bloqueado, la persona puede sentir confusión mental e incluso alucinaciones.

Emocionalmente está relacionado con: la elección, la expresión, la fe, el conocimiento, el juicio, la crítica, la adicción y el seguimiento de las metas.

7. Sahasrara o chakra de la corona. Está ubicado en la coronilla, tiene el color violeta y conecta con el plano espiritual y del conocimiento. Cuando está bloqueado, aparece una expansión del ego y una necesidad de dominarlo todo. Este bloqueo también lleva a la rigidez en los sistemas de creencias y estrechez mental, que se refleja en la dificultad para crecer. Aunque los siete chakras se pueden estimular con el yoga, este ejercicio es ideal para activar este último.