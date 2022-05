¿Cómo acostumbrar a los hijos a dormir en su propia cama?

Dormir en la misma habitación del bebé o del niño, pero no en la misma cama: esto permitirá atender a las señales de necesidad que tenga en su momento.

En el caso de un bebé, se debe procurar amamantarlo sin horarios: se recomienda hacerlo a demanda, sin espaciar demasiado las tomas ni alargarlas para que no llegue a la noche con hambre.

Tratar de que estén a gusto los dos: que el pañal esté limpio para no tener que cambiarlo tan seguido, que no tenga frío ni calor y que no haya demasiada ropa de cama o que falte.