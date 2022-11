Cómo aumentar la capacidad corporal para absorber el hierro de los alimentos

El hierro es un mineral que el cuerpo necesita para muchas funciones como para producir las proteínas hemoglobina y mioglobina, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Asimismo, el cuerpo también requiere hierro para elaborar hormonas y tejido conectivo.

No obstante, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señalaron que la cantidad de hierro diaria que se necesita varía según la edad, el sexo, y si se consume una dieta principalmente vegetal.

Por tal razón, esta es la cantidad de hierro expresada en miligramos (mg) recomendada por la entidad, aunque las personas que no consumen carne, aves ni mariscos necesitan casi el doble de hierro listado a continuación.

Bebés hasta los 6 meses de edad: 0.27 mg.

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 11 mg.

Niños de 1 a 3 años de edad: 7 mg.

Niños de 4 a 8 años de edad: 10 mg.

Niños de 9 a 13 años de edad: 8 mg.

Adolescentes varones de 14 a 18 años de edad: 11 mg.

Adolescentes niñas de 14 a 18 años de edad: 15 mg.

Hombres adultos de 19 a 50 años de edad: 8 mg.

Mujeres adultas de 19 a 50 años de edad: 18 mg.

Adultos de 51 o más años de edad: 8 mg.

Adolescentes embarazadas: 27 mg.

Mujeres embarazadas: 27 mg.

Adolescentes en período de lactancia: 10 mg.

Mujeres en período de lactancia: 9 mg.

Dicho lo anterior, el portal Mejor con Salud reveló que para mejorar la absorción de hierro es importante aumentar el consumo de vitamina C, vitamina A y betacarotenos y vitaminas del grupo B.

Además, el mismo portal sugirió evitar el consumo de alimentos inhibidores del hierro como: el huevo, el té, la leche, las nueces, el cacao o el café.

De otro lado, también es bueno consumir suplementos multivitamínicos y multiminerales. Los suplementos de hierro usualmente se dispensan como sulfato ferroso, gluconato ferroso, citrato férrico o sulfato férrico.

De todos modos, antes de consumir algún alimento o suplemento, lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

¿Qué pasa si no se consume suficiente hierro?

A corto plazo, el consumo insuficiente de hierro no muestra síntomas evidentes. El cuerpo utiliza el hierro almacenado en los músculos, el hígado, el bazo y la médula ósea. Sin embargo, cuando los niveles de hierro almacenados en el cuerpo disminuyen, se produce la anemia por deficiencia de hierro. Los glóbulos rojos se achican y contienen menos hemoglobina. Como resultado, la sangre transporta menos oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, según los NIH.

Además, explicaron que los síntomas de anemia por deficiencia de hierro (conocida como anemia ferropénica) incluyen el cansancio y la falta de energía, trastornos intestinales, falta de memoria y concentración, y disminución de la habilidad de combatir gérmenes e infecciones o de controlar la temperatura del cuerpo. Los bebés y los niños con anemia ferropénica pueden desarrollar dificultades de aprendizaje.

No obstante, la deficiencia de hierro no es común, pero es posible que ocurra en las personas que no comen carnes, aves o marisco, que sufren pérdida de sangre, trastornos intestinales que interfieren con la absorción de nutrientes o que llevan una dieta malsana.

De otro lado, el hierro puede ser perjudicial si se ingiere en exceso, ya que en las personas sanas, las dosis altas de suplementos de hierro (especialmente con el estómago vacío) pueden causar malestar estomacal, constipación, náuseas, dolor abdominal, vómito y desmayo.