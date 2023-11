¿Cómo fortalecer las rodillas? cinco efectivos ejercicios

Sentadilla isométrica

La persona debe realizar una sentadilla isométrica con el torso apoyado en la pared. Este ejercicio trabaja los músculos de la rodilla, pero al ser isométrico no afecta la articulación.

Subir y bajar escaleras

Se debe utilizar un elemento apoyado en el suelo y que tenga un poco de altura para bajar y subir, primero con una rodilla y luego con la otra. Este ejercicio no lleva impacto alguno y es importante la coordinación.

Desplazamiento lateral

Estocada lateral

Extensión de piernas

¿Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer las rodillas?

Actualmente, existen diversos ejercicios que ayudan a fortalecer y cuidar las rodillas, que son el punto de conexión entre el muslo y la pierna. Sin embargo, hay un ejercicio en particular que es más eficaz y a continuación, se menciona cómo realizarlo:

Alimentos que pueden fortalecer las rodillas

Ejercicios que pueden realizarse si se tiene una lesión en la rodilla

Una rodilla lesionada no impide que la persona pueda trabajar otras partes del cuerpo si es que realiza actividad física continuamente, pero en caso de que se trate de una lesión leve y cuenta con alguna autorización médica lo recomendable es hacer ejercicios de bajo impacto, aquellos que no implican mucha fuerza y al ejecutarlo, las articulaciones no se vena afectadas.