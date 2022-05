¿Cómo moderar el consumo de azúcar?

El consumo excesivo de azúcar aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes, sobrepeso, hipertensión, colesterol alto, inflamación crónica, enfermedad del hígado graso no alcohólico, placa dental, caries, etc.

Antes de moderar el consumo de este producto, se recomienda consultar a un nutricionista para recibir la atención profesional adecuada. De acuerdo con el Dr. Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, “el azúcar no es necesario desde el punto de vista nutricional. La OMS recomienda que, si se ingieren azúcares libres, aporten menos del 10 % de las necesidades energéticas totales; además, se pueden observar mejoras en la salud si se reducen a menos del 5 %. Esta proporción equivale a menos de un vaso de 250 ml de bebida azucarada al día”.

Sobre esa misma línea es importante tener en cuenta que se pueden obtener diferentes tipos de azúcares en la rutina diaria. Así lo explica el Ministerio de Salud de Colombia. “(..) los alimentos pueden contener distintos tipos de azúcares: de origen natural como el que ese encuentra en la miel y frutas frescas, y el azúcar refinada que se adiciona como ingrediente a las bebidas gaseosas, jugos, helados, vinos, productos de repostería y panadería, postres, mermeladas, salsa de tomate, entre muchos otros. El organismo los asimila y, con la participación de la insulina (una hormona que fabrica el páncreas), ayuda a que las células utilicen la glucosa (el azúcar que corre por la sangre) para dar esa energía.”

Consejos para limitar el consumo de azúcares

Revisar las etiquetas de los productos

Se debe tener mucho cuidado con los productos que se compran en el supermercado, pues muchos de ellos nombran el azúcar y sus tipos de diferentes formas. Medical News Today menciona los más comunes:

Azúcar de caña.

Azúcar morena.

Jarabe de maíz o jarabe de maíz alto en fructosa.

Jugo de caña evaporado.

Azúcar invertida.

Azúcar de remolacha.

Malta de cebada.

Azúcar de coco.

Miel de maple.

Jarabe de agave.

Jarabe de arroz.

Concentrado de jugo de manzana o uva.

Miel.

Azúcar demerara.

Azúcar de caña natural.

Panela o piloncillo.

Azúcar turbinado.

Azúcar moscabado.

Sacarosa.

Glucosa.

Dextrosa.

Fructosa.

Lactosa.

¡Cuidado con los endulzantes artificiales!

Los endulzantes son conocidos como “sustitutos del azúcar”. Sobre este producto los expertos insisten en que se debe tener mucho cuidado pues al consumirlos se puede “engañar” al organismo, provocando la sensación de que está consumiendo azúcar e intensificar el deseo de comer más, explica Medical News Today. El sitio web recomienda evitar azúcares artificiales como:

Factores que pueden incrementar el azúcar en la sangre

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mencionan diferentes factores que pueden afectar negativamente los niveles de azúcar en la sangre: