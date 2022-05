¿Cómo quitar lo amarillo de las uñas con bicarbonato?

Las uñas son estructuras formadas por capas de una proteína llamada queratina y su función principal es proteger los tejidos de los dedos. Cuando están frágiles o quebradizas, a menudo son el resultado normal del envejecimiento, pero también puede deberse a ciertas enfermedades y afecciones, de acuerdo con MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Asimismo, en ocasiones estas se pueden poner amarillas y según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde existen varias razones como, por ejemplo:

1. Micosis de las uñas.

2. Tabaquismo.

3. Uso de esmalte de uñas

4. Deficiencia de vitaminas y minerales como A y C, proteínas, hierro, calcio o zinc.

5. Envejecimiento.

6. Psoriasis ungueal.

Por ello, la revista Glamour reveló que con bicarbonato de sodio estas se pueden blanquear. Para hacerlo se debe mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con dos cucharadas de agua, mezcla que se aplica en un algodón para después pasarlo por las uñas realizando suaves masajes y se esperan 15 minutos para finalmente enjuagar. El proceso se debe repetir una vez por semana para obtener resultados.

¿Cómo fortalecer las uñas?

“Para fortalecer las uñas es importante adoptar ciertos cuidados, como aplicar una base protectora para las uñas antes del esmalte, quitar el esmalte con aceite de banana en lugar de acetona, mínimo un día antes de volverlas a pintar, así como usar guantes de limpieza cuando tenga que utilizar productos químicos o para lavar los platos”, señaló el portal portugués en su página web.

Asimismo, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó otras recomendaciones:

Mantener las uñas limpias y secas.

Las uñas saludables suelen ser lisas y de un color uniforme. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cortar las uñas en línea recta y luego redondearlas suavemente en las puntas.

Aplicar crema humectante, especialmente en las cutículas.

Usar endurecedor de uñas para mantenerlas fuertes.

Otros beneficios del bicarbonato

Según un artículo publicado en Clinical Pediatrics, el bicarbonato en cantidades mínimas y disuelto en agua puede ayudar a reducir problemas relacionados con acidez gástrica o renal.

Asimismo, unos científicos de la Universidad de Augusta, en Estados Unidos, reveló que una dosis diaria de bicarbonato podría reducir la inflamación de las articulaciones, pues el bicarbonato estimularía el bazo y por tal razón se generaría una reducción en las inflamaciones.

También se cree que se puede emplear el bicarbonato de sodio para disminuir el mal aliento. La recomendación es diluir un poco de bicarbonato en agua, mojar el cepillo dental, y lavarse la boca y la lengua, pero sin incluir los dientes.

Además, el bicarbonato también es usado para blanquear los dientes, pero esto podría desgastar el esmalte dental luego de un periodo prolongado de uso. Por tal razón, la recomendación es que, después de lavar los dientes, se aplique bicarbonato en el cepillo, pero esto se debe realizar esporádicamente. Es decir, máximo una vez al mes.

Sobre la misma línea, de acuerdo con el blog especializado en salud Mejor con Salud, existen otros usos del bicarbonato en la cocina, como neutralizante de la acidez de la salsa de tomate, por ejemplo. Así mismo, se puede utilizar en los postres, ya que al añadir una pizca en galletas o bizcochos hará que conserven mejor su aroma.

No obstante, MedlinePlus recomendó no usar bicarbonato de sodio por más de DOS semanas a menos que un médico lo indique y señaló en su página web que no hay que administrar bicarbonato de sodio a niños menores de 12 años de edad.

De igual manera, explicó que los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, pero podrían presentarse como sensación de sed, retortijones o gases y, sobre la misma línea, hay que señalar que el bicarbonato aumenta la cantidad de sodio en el cuerpo.