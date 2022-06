Cómo reducir el exceso de azúcar en el organismo naturalmente

Una alimentación saludable es fundamental para mantener un buen estado de salud. Según indica la Organización Mundial de la Salud “Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”.

La diabetes no controlada puede causar ceguera, amputación de miembros y otras complicaciones de salud. Las cifras de esta enfermedad cada vez son más preocupantes, indica la OMS. “Entre 2000 y 2016, las tasas de mortalidad prematura (esto es, antes de los 70 años de edad) por diabetes aumentaron en un 5 %. En los países de renta alta, esta tasa de mortalidad disminuyó entre 2000 y 2010, pero luego repuntó entre ese año y 2016. En los países de renta baja o medianas, dicha tasa aumentó en ambos períodos”.

Esta enfermedad crónica ocurre cuando el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina o el cuerpo no la utiliza óptimamente. Esta hormona es la encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Por eso, una de las características principales de la diabetes son los niveles altos de azúcar en el torrente sanguíneo. “A veces las personas cuando tiene diabetes dicen que tienen “un poquito alto el azúcar” o que tienen “prediabetes”. Estos términos nos hacen pensar que la persona realmente no tiene diabetes o que su caso es menos grave. Sin embargo, todos los casos de diabetes son graves”, explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

En algunas personas la diabetes no suele presentar síntomas. Por eso, es importante realizar exámenes médicos regularmente. Los niveles altos de glucosa pueden causar los siguientes problemas de salud:

Enfermedades del corazón.

Accidentes cerebrovasculares.

Enfermedades de los riñones.

Problemas de los ojos

Enfermedades dentales.

Lesiones en los nervios.

Problemas de los pies.

¿Cómo combatir la glucosa alta?

En primer lugar es importante seguir las recomendaciones del médico. Esto puede incluir cambios en la alimentación y modificaciones en el estilo de vida.

Sobre esa misma línea, Healthline, portal web especializado en salud señala varios consejos para disminuir los niveles altos de azúcar en la sangre:

Ejercitarse regularmente. Regular la ingesta de carbohidratos. Aumentar la ingesta de fibra. Mantenerse hidratado (beber mucha agua). Comer alimentos con un índice glucémico bajo. Regular los niveles de estrés. Dormir las horas suficientes.

Tipos de diabetes