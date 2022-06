¿Cómo se prepara el marañón para la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La mayoría de los alimentos al ser consumidos se convierten en azúcar (también llamada glucosa), que se libera en el torrente sanguíneo. Es entonces cuando el páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Pero si una persona tiene diabetes, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina, o no puede usar adecuadamente la que produce, y cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a ella, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo que, con el tiempo, puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

No obstante, aunque no se puede curar la enfermedad, se puede reducir mucho el efecto que tiene sobre la vida si se practican hábitos de estilo de vida saludables como llevar una dieta balanceada y esta puede incluir marañones, ya que este alimento proviene del árbol Anacardium occidentale y también se le conoce como nuez de la India.

Según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde, esta “regula el azúcar en la sangre, pues es rico en fibras que retardan la absorción de los azúcares, evitando picos de glucemia, y podrían disminuir la secreción de insulina, siendo una excelente opción para las personas diabéticas o con resistencia a la insulina”.

Asimismo, agregó que “el marañón de consumirse en pequeñas porciones, unos 30 g por día, y preferiblemente el que viene sin sal”.

De otro lado, hay que tener en cuenta que algunos alimentos que suben la insulina en la sangre son: chocolates, caramelos, mermeladas, miel, helados, gaseosas, alcohol, galletas dulces, comida rápida, harina de trigo refinada, cereales azucarados, entre otros.

Información nutricional por 100 g de marañón

Calorías: 613 kcals.

Proteínas: 19,6 g.

Grasas: 50 g.

Carbohidratos: 19,4 g.

Fibras : 3,3 g.

Vitamina A: 1 mcg.

Vitamina E: 1,2 mg.

Vitamina B1: 0,42 mg.

Vitamina B2: 0,16 mg.

Vitamina B3: 1,6 mg.

Vitamina B6: 0,41 mg.

Vitamina B9: 68 mcg.

Calcio: 37 mg.

Magnesio: 250 mg.

Fósforo: 490 mg.

Hierro: 5,7 mg.

Zinc: 5,7 mg.

Potasio: 700 mg.

Selenio: 19,9 mcg.

Cobre: 2,2 mg.

No obstante, al igual que con cualquier alimento o suplemento que se quiera incluir en la dieta diaria, es importante consultar al médico tratante o a un nutricionista sobre cuál es la mejor manera de consumir, y si las condiciones médicas ya existentes no son un impedimento para beneficiarse de todas las propiedades del alimento ya nombrado, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

¿Cuáles son los niveles deseados de azúcar en la sangre?

Los CDC explicaron que estas son metas clásicas:

Antes de comer: 80 a 130 mg/dL.

Dos horas después de comenzar a comer: Menos de 180 mg/dL.

Los momentos para chequear su nivel de azúcar en la sangre incluyen los siguientes:

Cuando recién se despierta (en ayunas).

Antes de una comida.

Dos horas después de una comida.

A la hora de acostarse.

Dicho lo anterior, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señaló que algunos de los signos y síntomas de la diabetes son: