¿Cómo tomar la ‘pastilla del día después’ y cuáles son sus efectos secundarios?

La pastilla del día después es usada con frecuencia cuando el método anticonceptivo de uso habitual falla, luego de una relación sexual, como puede ocurrir en el caso del preservativo o condón o cuando la mujer se olvida de ingerir la pastilla anticonceptiva. Según explica el portal de salud, belleza y cuidado personal Tua Saúde “este medicamento puede estar compuesto por levonorgestrel o por acetato de ulipristal, que funcionan retrasando o inhibiendo la ovulación e impidiendo la fertilización del óvulo por el espermatozoide”.

La pastilla que contiene levonorgestrel se puede utilizar hasta 3 días (72 horas) después de contacto sexual y las que contienen acetato de ulipristal pueden ser utilizadas hasta 5 días después del encuentro sin protección. Es importante mencionar que la eficacia del medicamento disminuye con el paso de los días, por lo que se recomienda consumir lo antes posible para garantizar sus efectos.

¿Cómo funciona?

Este medicamento inhibe o retrasa la ovulación debido a que suprime la liberación de manera masiva de una hormona llamada luteinizante, esta se eleva en los días fértiles para liberar el óvulo y que este sea fecundado. Además, altera la movilidad del espermatozoide y el moco cervical haciéndolo más espeso, lo que impide o dificulta la entrada del espermatozoide en el útero y su contacto con el óvulo.

Este anticonceptivo oral de emergencia no causa ningún efecto en dado caso de que el espermatozoide haya logrado fecundar al óvulo, lo que significa que no interrumpe el embarazo en dado caso de que el óvulo fecundado ya esté implantado en el útero.

¿Cómo tomar la pastilla del día después?

Estas pastillas se deben tomar tan pronto como sea posible, preferiblemente 12 horas después y máximo 72 horas siguientes después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Puede ser ingerida en cualquier día del ciclo menstrual. Cada caja contiene sólo 1 o 2 comprimidos para una sola toma. Si después de haber ingerido la pastilla se presentan vómitos o diarreas, se debe consumir de nuevo y de manera inmediata otro comprimido.

Luego de usar este método de emergencia, se recomienda usar protección en los próximos encuentros sexuales hasta el inicio de la siguiente menstruación. Si se está tomando pastillas anticonceptivas de forma regular, se puede continuar con su consumo.

¿Cuándo tomar?

Relación sexual sin preservativo o ruptura del condón.

Se olvidó ingerir las pastillas anticonceptivas regularmente, especialmente si ocurrió más de 1 vez durante el mismo mes.

Expulsión del DIU.

Desplazamiento o extracción del diafragma vaginal antes de tiempo.

En casos de violencia sexual.

Efectos secundarios

Dolor en los senos.

Dolor de vientre.

Diarrea.

Vómitos.

Pequeño sangrado vaginal (que no está relacionado con la menstruación).

Retraso de la menstruación, pudiendo surgir por lo general de 5 a 7 días después de la fecha esperada. Si la siguiente menstruación se retrasa más de 5 días, es importante realizarse una prueba de embarazo.

¿Cómo saber si la pastilla del día siguiente funcionó?

Para saber si la pastilla del día siguiente ha tenido el efecto que se espera, se debe presentar la menstruación en la fecha esperada con un retraso no mayor a 7 días, en caso de que es esto no suceda, se recomienda hacer un test de embarazo, bien se uno casero o por medio de una prueba de sangre para descartar una posible gestación y confirmar que el retraso de la regla se debe a un efecto secundario de la pastilla de emergencia y no a un embarazo.

¿Qué tan eficaz es la pastilla del día siguiente?

Un estudio efectuado en el año 2011 evidenció que una única dosis de 1,5 miligramos de levonorgestrel (tomada dentro de las 72 horas siguientes a la relación sexual sin protección) evita un 84 % la posibilidad de quedar en embarazo.