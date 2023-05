Cómo tomar vitamina D para prevenir el hígado graso

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (Ehgna), que incluye el hígado graso no relacionado con el alcohol (Hgna) y la esteatohepatitis no alcohólica (Ehna), es una enfermedad silenciosa con pocos o ningún síntoma, explicó el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

El hígado se ubica en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma y encima del estómago. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó que la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica están relacionadas con lo siguiente:

Sobrepeso u obesidad.

Resistencia a la insulina, en la cual las células no absorben azúcar en respuesta a la hormona insulina.

Azúcar alta en la sangre (hiperglucemia), lo que indica prediabetes o diabetes tipo 2.

Niveles altos de grasas, particularmente triglicéridos, en la sangre.

Asimismo, explicó que una amplia gama de enfermedades y afecciones pueden aumentar el riesgo de padecer hígado graso no alcohólico, como las siguientes:

Colesterol alto.

Síndrome metabólico.

Obesidad, particularmente cuando la grasa se concentra en el abdomen.

El hígado graso se puede presentar por la ingesta de una alimentación inadecuada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Síndrome del ovario poliquístico.

Apnea del sueño.

Diabetes tipo 2.

Baja actividad de la tiroides (hipotiroidismo).

Baja actividad de la glándula pituitaria (hipopituitarismo).

Por ello, para prevenir dicha enfermedad, el portal Amigos del Hígado señaló que el consumo de Vitamina D “juega un rol en el desarrollo de la enfermedad”, ya que un estudio del Centro Hospitalario Medstar Washington reveló que “los pacientes con hígado graso tienen 0.36 ng/ml menos de niveles de vitamina D en sangre”.

Por ello, es importante consumir dicha vitamina en las dosis recomendadas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) que son:

Bebés hasta los 12 meses: 10 mcg (400 UI)

Niños de 1 a 13 años: 15 mcg (600 UI)

Adolescentes de 14 a 18 años: 15 mcg (600 UI)

Adultos de 19 a 70 años: 15 mcg (600 UI)

Adultos mayores de 71 años: 20 mcg (800 UI)

Mujeres y adolescentes embarazadas o en período de lactancia: 15 mcg (600 UI)

La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. - Foto: Getty Images / Catalin205

Sin embargo, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que las personas que pueden necesitar más vitamina D incluyen:

Personas mayores.

Bebés amamantado.

Personas de piel oscura.

Personas con ciertas afecciones como enfermedades del hígado, fibrosis quística y enfermedad de Crohn.

Personas que tienen obesidad o las que han tenido una cirugía de derivación gástrica.

Así las cosas, para consumir suficiente vitamina D hay que comer pescados grasos, como la trucha, el salmón, el atún y la caballa, así como los aceites de hígado de pescado.

No obstante, la vitamina D también se puede obtener por suplementos dietéticos que contienen solo vitamina D o vitamina D combinada con algunos otros nutrientes y las dos formas de vitamina D disponibles en suplementos son D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol).

¿Puede ser nociva la vitamina D?

Sí, los NIH explicaron que el consumo excesivo de vitamina D puede ser nocivo. Las concentraciones demasiado elevadas de vitamina D en la sangre (superiores a 375 nmol/L o 150 ng/mL) pueden causar náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, dolor, pérdida del apetito, deshidratación, micción y sed excesivas y cálculos renales.

Además, el instituto en su página web señaló que las concentraciones sumamente elevadas de vitamina D pueden causar insuficiencia renal, arritmia y hasta la muerte. Los niveles elevados de vitamina D se deben casi siempre a su consumo en cantidades excesivas a través de suplementos dietéticos.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.