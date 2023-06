Conozca las recomendaciones: agua de limón para mejorar la circulación sanguínea

El proceso de circulación sanguínea es una de las bases para el buen funcionamiento en el resto del cuerpo y, no en vano, es que su monitoreo resulta elemental. Al corazón se le considera como uno de los órganos más importantes y sin el cual la vida sería impensable; a este se suman el cerebro, el hígado, así como pulmones y riñones, al menos uno de estos dos últimos.

Respecto al primero en alusión, este se encarga de bombear “sangre a todas las partes del cuerpo. (Ese líquido) suministra oxígeno y nutrientes (…) y elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada”, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en su sitio oficial.

Sobre cuán óptima o deficiente es la circulación, ello puede estar determinado a varios factores y también reflejarse externamente. Antecedentes genéticos, colesterol elevado, hipertensión, ingesta de ciertos medicamentos, lesiones e infecciones pueden derivar en problemas, de acuerdo con el portal sanitario MedlinePlus.

Cuando existe una mala circulación sanguínea se ven síntomas como piel reseca y hormigueo. - Foto: Getty Images

Pero no todo el mundo está expuesto al mismo riesgo de una débil circulación. Ahí entran a evaluarse aspectos como el estilo de vida del paciente; por ejemplo, la obesidad, cuánto tiempo permanece de pie o sentado y la cantidad invertida al ejercicio. Adicionalmente, aparece la edad, pues a medida que el tiempo transcurre mayores son los peligros.

El limón para mejorar la circulación

El diario El Universal subraya el limón como uno de los alimentos que podrían beneficiar la circulación, gracias a su contenido en vitamina C, potasio, fibra y agua con ventajas que se extienden también al sistema inmunológico. Ese medio hace referencia a una investigación publicada en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Uno de los hallazgos es la relación entre los cítricos y la hesperidina (compuesto químico, característico por su efecto antioxidante). Su función radica en ‘relajar’ las paredes de las arterias y; en consecuencia, facilitar el tránsito sanguíneo, además de aliviar la inflamación en los vasos. El Español sugiere tomar el zumo de medio limón, con agua tibia, antes del desayuno, aunque se puede agregar en todas las comidas.

Agua de limón - Foto: Getty Images

En ese sentido, a esta fruta además se le relaciona con efectos positivos si alguien tiene presión arterial sistólica, es decir, cuando se contrae el corazón. El Universal menciona que los efectos pueden verse más reflejados con la actividad física. Otras bondades ayudan para prevenir la anemia (por la absorción de hierro con este cítrico).

Otros remedios caseros

No solo al limón se le vincula con ventajas para la circulación, pues la lista se extiende con otros remedios caseros como el ajo por la ‘vasodilatación’ que puede generar (y reflejarse, por ejemplo, para enfrentar la aparición de varices). Saber Vivir TV explica que ese proceso hace que la sangre tenga menor dificultad para circular, lo equivalente a una baja presión.

La mala circulación en las piernas deriva de diversas causas. - Foto: Getty Images

Por su parte, a la cúrcuma, algunos confían en su potencial para el problema en cuestión aunque, en todo caso, como primera alternativa es necesario acudir al especialista para revisar, los casos particulares. Esta planta tiene beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, informa Mejor con Salud. Ese portal alude a la pasta como una preparación con posibles efectos positivos.

Para esta se requiere media cucharadita de pimienta en polvo, media taza de agua y la misma cantidad de cúrcuma (también en polvo). Toda la combinación se pone a fuego lento hasta observar una mezcla espesa. Finalmente, hay que esperar hasta su enfriamiento para ingresar en la nevera.