Consumir este té en ayunas puede mejorar los niveles de colesterol y calmar los nervios

Según explica Medlineplus, portal de salud y medicina, el colesterol es una sustancia cerosa presente en todas las células del cuerpo. Este tipo de grasa es necesaria para que el organismo produzca hormonas, vitamina D y sustancias que le permitan al cuerpo digerir y procesar los alimentos de forma idónea.

El cuerpo se encarga de producir todo el colesterol que requiere, aunque este compuesto también se encuentra presente en algunos productos alimenticios como: las yemas de los huevos, la carne y el queso. Según la Fundación Española del Corazón, esta sustancia cerosa se produce, en su mayoría, en el órgano interno más grande del cuerpo, que es el hígado, pero también se puede obtener de ciertos alimentos.

Cuando hay niveles elevados de colesterol en la sangre, este compuesto impide la libre circulación de la sangre ocasionando que las arterias se taponen. Esto puede producir un infarto o enfermedades que afecten la salud del corazón.

Por ello, se recomienda mantener una dieta saludable, hacer ejercicio y que se acuda al médico con constancia para conocer el estado de la salud y los posibles pasos a seguir.

Como es usual, la medicina alternativa ofrece algunas opciones para mantener estables los niveles de colesterol en la sangre, así como la presión arterial. No obstante, es pertinente mencionar que este tipo de tratamientos no cuentan con respaldo científico, por lo que su efectividad no está 100 % garantizada.

La obesidad y el sobrepeso son detonantes de diversos problemas de salud. Para reducir el colesterol es necesario comenzar a cambiar hábitos de vida. - Foto: Getty Images

Dicho esto, antes de intentar cualquier remedio casero, lo más recomendable es acudir a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y definir el tratamiento adecuado.

El portal especializado en temas de salud Tua Saúde reseña que el té de manzanilla ofrece numerosos beneficios para la salud. Por ejemplo, ayuda a aliviar las náuseas, mejorar la mala digestión y eliminar los gases. Adicionalmente, contribuye a prevenir problemas gastrointestinales, como la gastritis y úlceras gástricas.

A esta infusión natural se le atribuye la capacidad de equilibrar los niveles de colesterol en la sangre, por lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Este efecto tiene que ver con su contenido de luteína, quercetina y esculetina, antioxidantes que evitan la oxidación de las células de grasa.

¿Cómo preparar té de manzanilla?

Ingredientes:

De 0,5 gr a 4 gr de flores de manzanilla deshidratadas.

150 ml de agua.

Preparación:

Hervir el agua.

Poner las flores de manzanilla dentro de una taza.

Una vez el agua alcance su punto de ebullición, incorporarla en la taza con las flores de manzanilla.

Tapar la taza y dejar reposar durante cinco minutos.

Colar la infusión y beber.

Dieta saludable para combatir el colesterol alto:

Una alimentación basada en vitaminas y proteínas ayuda a que los niveles de colesterol se mantengan regulados y que estos se disminuyan. Asimismo, el portal MedlinePlus recomienda una dieta clave que favorece la reducción del colesterol alto.

Con respecto a lo anterior, esta dieta consiste en el consumo de cereales de grano entero como la avena y el salvado de avena, frutas como manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas, y legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos y habas.

Factores que alteran el colesterol

Obesidad. Tener un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más aumenta el riesgo de tener colesterol alto y para saber el IMC, el Ministerio de Salud en su página web explicó que existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de masa corporal (IMC), que describe la relación entre peso y estatura y para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt).

