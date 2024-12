Richard Levitan, un médico de urgencias en Estados Unidos, aseguró en un reciente artículo en el diario The New York Times que hay una forma fácil, temprana y barata de detectar a pacientes con coronavirus y evitar que terminen con respiradores artificiales o mueran. Se trata de un examen de oximetría, que detecta problemas de oxigenación y frecuencia cardiaca elevada, y, en consecuencia, la posible hipoxia silenciosa que afecta a los pacientes con la enfermedad. Tras pasar diez días realizando pruebas de rayos X en un hospital de Bellevue, Washington, el médico encontró que casi todos los pacientes internados allí, incluso los que no mostraban síntomas, tenían neumonía por covid-19. Sin embargo, muy pocos habían sido diagnosticados a tiempo. Su neumonía había avanzado durante días y, ya cuando los síntomas eran palpables, estaban en un estado crítico. Para él, este examen podría salvar cientos de vidas y evitar que muchos lleguen a necesitar respiradores. Esto significaría una gran victoria tanto para el paciente como para el sistema de salud, pues ayudaría a descongestionar los hospitales. Levitan dice que así sucedió con Boris Johnson, primer ministro británico, a quien la detección de la hipoxia, el tratamiento temprano y el monitoreo le evitaron un caso agudo.

CIENCIA

Menos muertes por cáncer de próstata