Pero las estadísticas también mostraron que ciertas condiciones subyacentes, como la hipertensión, la diabetes y los problemas coronarios aumentan el riesgo . Estas condiciones no son exclusivas de los mayores de 70.

A pesar de eso, no hay duda de que en el mundo esta situación mata más a las personas mayores . Y para demostrarlo, solo hay que ver las estadísticas de Colombia y del mundo. En el país han llevado la peor parte los que están entre 70 y 79 años, cuyo porcentaje de muertos es de 27 por ciento. Pero a la franja anterior, entre 60 y 69 años, no le ha ido mucho mejor, pues carga con 24,3 por ciento de mortalidad. Las personas entre 90 y 99 años han muerto menos (5,5 por ciento) que los de la franja entre 40 y 49 (8,2), pero esta diferencia podría explicarse precisamente porque el encierro en esa población de mayor riesgo ha sido efectivo.

Estas cifras demuestran, por lo tanto, que “después de los 60 años esto es violento”, según Carlos Cano, geriatra y defensor de la medida de que los adultos mayores sean protegidos con aislamiento preventivo.

Para la psicóloga Elisa Dulcey, del Centro de Psicología Gerontológica, detrás del debate sobre autonomía y responsabilidad hay una carga enorme de estereotipos. Además de llamarlos ‘abuelitos’ y creer que no tienen criterio para decidir, los tratan como discapacitados. En su columna, Samper Pizano menciona que incluso el Dane refleja esa visión de la vejez, pues para divulgar sus cifras representa a los adultos menores con cuerpos esbeltos y fuertes, y a los mayores, encorvados y con bastón, lo cual refleja estos clichés, pero no la realidad. En efecto, muchos de los cuatro millones de personas mayores en Colombia viven vidas saludables, activas e incluso aún trabajan y hacen un aporte invaluable a sus comunidades.

En ese sentido, reclaman que las medidas que han tomado los gobiernos se enfocan exclusivamente en la edad, una discriminación no muy diferente a hacerlo por raza o por género.

En países como Colombia, donde suelen convivir varias generaciones de la familia, aislar a los mayores no tiene sentido, pues otros miembros más jóvenes que salen a la calle podrían contagiar a sus familiares.

Para el empresario y columnista Ricardo Villaveces ha sido un grave error no entender que en este grupo de los mayores de 70 no todos son frágiles y desvalidos. En su columna ‘Detención domiciliaria’ dice que no son iguales las condiciones de alguien en sus setentas que se encuentra en buen estado físico a otra en sus noventas que está en un hogar para adultos mayores y requiere asistencia. A pesar de eso, la medida vigente “les da el mismo tratamiento y con ese antipático término de ‘abuelito’ que hay que proteger”, señala. Tampoco resulta justo que un individuo mayor de 70 años saludable tenga que estar encerrado mientras uno de 40, obeso y fumador puede salir a sus anchas.

Cano explica que el problema de la vejez es que está asociada con la inflamación que, según él, “es un factor importantísimo en esta pandemia”.

Sin embargo, en la medida en que se conoce más del virus, esta noción podría cambiar. Hace poco, los expertos, motivados por un estudio que encontró que ser obeso también es un alto riesgo, cuestionan si no será mejor aislar a la gente por otras variables como el peso. En un estudio que adelantan investigadores de la Universidad de Brown se ha observado que los pacientes de la covid-19 con índice de masa corporal (IMC) mayor a 35 llegan más a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y aquellos con IMC de 30 con problemas cardiacos tienden más a requerir respiradores.

“No hay suficientes datos hoy, pero sabemos que existen factores en común entre la edad y la obesidad. En ambos casos el sistema inmune no funciona bien”, señaló Philip Calder, experto en inmunología de la Universidad de Southampton, al diario The Daily Telegraph. Así las cosas, en el futuro cercano a los mayores en cuarentena habría que sumar a los obesos.