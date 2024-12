La pandemia le dio un vuelco a mi vida. Primero, me obligó a separarme de la gente que quiero. Antes vivía con mis hermanos, mi mamá y mi esposa, pero por el virus me tocó irme a vivir un tiempo fuera de la casa, alejarme de ellos y aislarme con unos compañeros. Finalmente, terminó pasando lo que más temía: hace una semana salí positivo para la covid-19 y contagie a mi hermana y a mi esposa. Hoy los tres estamos totalmente aislados esperando a ver cómo evoluciona el cuadro de nuestra enfermedad. Yo sentí síntomas como la falta de olfato y gusto, pero gracias a Dios no estoy grave y al ser enfermero del hospital he tenido una atención de primera.