Russell Foster, neurocientífico circadiano de la Universidad de Oxford, aseguró en la revista New Scientist que esta tensión estaría relacionada con el hecho de que la gente ahora tiene sueños más claros y fuertes. “Cuanto más ansiosos nos volvemos, más vívidas se vuelven las imágenes”, dice. Pero esta no sería la única razón. Barrett explica en su libro que esa connotación de los sueños tiene que ver con que algunas personas duermen más debido a que, con el encierro, no tienen que usar el tiempo para transportarse hasta el trabajo. Eso no solo es proporcional a un periodo REM más denso, sino también a sueños más largos y vívidos. No obstante, quienes sufren de insomnio o interrupciones de sueño también los viven porque pueden despertar durante los periodos REM, lo que facilita recordar la pesadilla.

De acuerdo con una encuesta realizada por el King’s College London, el 62 por ciento de la población en el Reino Unido duerme lo mismo, si no más, que antes del distanciamiento social. Y según otro estudio en curso del Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon en Francia, la pandemia ha provocado un aumento del 35 por ciento en el recuerdo de los sueños entre los participantes, mientras que un 15 por ciento reporta más pesadillas de lo habitual. Esos datos preliminares permiten ver que la alteración en las horas del sueño ha jugado un papel fundamental en esta nueva ola de ‘coronapesadillas’. El fenómeno ha llegado a tal punto que en Twitter existe el #Covidreams, en el que a diario los internautas comparten sus incomprensibles experiencias con los sueños.