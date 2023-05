¿Cuál es el tipo de alimento ideal para retrasar el envejecimiento?

La nutrición es un elemento fundamental a la hora de hablar del proceso de envejecimiento. El consumo de alimentos que provean al cuerpo de vitaminas es fundamental.

¿Qué es el envejecimiento?

El envejecimiento es el proceso biológico que incluye una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades, ni accidentes.

Este proceso se da como el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS. Este proceso implica al largo plazo un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, puede conducir a la muerte.

La alimentación es un factor clave a la hora de vivir el proceso de envejecimiento. - Foto: Anatoliy Karlyuk - stock.adobe.c

De acuerdo con la OMS, los cambios del envejecimiento no son lineales: “Estos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. La diversidad que se aprecia en la vejez no es una cuestión de azar. Más allá de los cambios biológicos, el envejecimiento suele estar asociado a otras transiciones vitales, como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas y el fallecimiento de amigos y parejas”.

Tipos de envejecimiento

El gobierno de México, por ejemplo, en un documento de salud pública aplica el concepto de los tipos de envejecimiento.

Envejecimiento exitoso: se refiere a un tipo de envejecimiento que se da entre el 5 y 15 % de la población, en el que solo “se manifiestan los cambios biológicos, psicológicos y sociales inherentes a la edad, como consecuencia de aspectos genéticos, ambiente social y estilos de vida saludables” anota el documento. Es el tipo de proceso ideal para alcanzar una edad mayor.

Se estima que alrededor del 60% de la población sufre un proceso de envejecimiento "usual". - Foto: Getty Images/iStockphoto

Envejecimiento usual: se estima que alrededor del 60% de la población sufre un proceso de este tipo en la tercera edad, en este caso la persona, además de su envejecimiento natural, padece alguna enfermedad crónico-degenerativa, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, depresión u osteoporosis. La persona conserva aún buena funcionalidad física, mental y social, y, por lo tanto, es independiente.

Envejecimiento con fragilidad: este proceso se presenta en alrededor el 5% de los casos. Los adultos mayores que cursan con fragilidad tendrán, además de los cambios inherentes a la edad, muestran “una disminución acentuada en la eficiencia de la respuesta funcional de los órganos y sistemas ante los cambios o riesgos, esto propicia alteraciones físicas y complicaciones ante enfermedades agudas y crónicas”, e este proceso se presenta en alrededor el 5% de los casos. Los adultos mayores que cursan con fragilidad tendrán, además de los cambios inherentes a la edad, muestran “una disminución acentuada en la eficiencia de la respuesta funcional de los órganos y sistemas ante los cambios o riesgos, esto propicia alteraciones físicas y complicaciones ante enfermedades agudas y crónicas”, e sto significa que su independencia se ve comprometida.

Las vitaminas antienvejecimiento

Como se mencionó, la alimentación es un factor clave para acompañar el proceso natural de deterioro del cuerpo humano.

A través de suplementos o de la alimentación natural, cualquier persona puede proveerse de los nutrientes y vitaminas que más aporten al proceso.

Las almendras tienen un poder antioxidante muy valioso, que ayuda a contrarrestar el deterioro normal del ser humano. - Foto: Getty Images/EyeEm

El portal probeltepharma explica que para el caso lo mejor es consumir alimentos con alto poder antioxidante, que pueden disminuir la velocidad a la cual sucede el envejecimiento. En ese caso, los betacarotenos son fundamentales, las vitaminas A, C, K y E, las vitaminas del grupo B, en especial la B12 y la vitamina D3.

Algunos alimentos con poder antioxidante que pueden ayudar a retrasar el proceso natural de deterioro del cuerpo son: