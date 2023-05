¿Cuál es la mejor planta para bajar el colesterol?

El colesterol es un tipo de grasa que se encuentra normalmente en el organismo formando parte de las membranas celulares y lipoproteínas. También es un importante constituyente de la bilis que es secretada por la vesícula y que cumple una importante función en la digestión de las grasas.

La Fundación Española del Corazón explica que los rayos solares transforman el colesterol en vitamina D para proteger la piel de agentes químicos y evitar la deshidratación, y también argumenta que es a partir de esta grasa que se forman algunas hormonas.

Sin embargo, cuando esta sustancia aumenta demasiado en la sangre, los expertos reconocen que puede haber una afectación a la salud. Los niveles de colesterol alto aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, pues esta sustancia puede adherirse a las paredes de las arterias, impidiendo el normal flujo de la sangre.

En ese sentido, para evitar complicaciones a la salud es necesario mantener una alimentación saludable, balanceada, evitar el alcohol, los frutos o grasas saturadas y evitar el sedentarismo.

Por otro lado, se recomienda integrar a la dieta infusiones cuyas propiedades ayuden a regular el colesterol en la sangre. En ese sentido, de acuerdo con el portal UnComo, el cardo mariano es una planta medicinar que favorece la eliminación de grasa en el cuerpo, disminuyendo no solo el colesterol sino también los triglicéridos.

Las infusiones de cáscaras de algunas frutas ayudan a prevenir complicaciones de salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta planta es común encontrarla cuando se busca cuidar el hígado, pues contrarresta las enfermedades hepáticas y tiene propiedades antioxidantes y depurativas.

Según el portal mencionado, la mejor forma de ingerir esta planta es en comprimidos, que se encuentran fácilmente en tiendas naturales. Se recomienda un consumo de 420 miligramos diarios. También se puede consumir en infusión y los expertos recomiendan añadir una cucharadita de miel para evitar un sabor tan amargo.

Para preparar la dosis de una taza de infusión de cardo marino se recomienda usar una taza y media de agua hervida; luego de esto, agregar una cucharada de hojas y flores de la planta natural; después, tapar y dejar reposar durante diez minutos; para terminar, se debe colar y beber el agua filtrada.

Por lo general, el cardo marino no presenta efectos secundarios, UnCÓMO menciona que es una planta muy suave y en la mayoría de las personas no ha generado problemas, excepto que presenten alguna alergia o intolerancia en particular. Algunos de los síntomas leves que pueden generar el consumo de cardo mariano es dolor de cabeza y nauseas. No obstante, se reseñó que es debido no exceder el consumo de esta infusión, por lo que aseguraron que una taza al día es suficiente.

Otras infusiones que ayudan a eliminar el colesterol de la sangre:

Té verde

Es rico en componentes como catequinas y flavonoides, que poseen propiedades antioxidantes que ayudan a disminuir los niveles de colesterol “malo” LDL y los triglicéridos en la sangre, asegura Tua Saúde. Para prepararlo, solo se tiene que añadir una cucharada de té verde en un vaso de agua hirviendo y dejar reposar 10 minutos. Colar y beber tibio hasta cuatro veces al día.

Gracias al consumo del boldo por medio de infusiones, el hígado podría limpiarse de forma natural. - Foto: Getty Images / SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diente de león

El portal Saber Vivir, de España, asegura que esta planta medicinal, aumenta la expulsión de bilis ricas en colesterol, mejorando así el perfil lípidico de las personas. También es un potente diurético por lo que ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Para preparar una infusión se requiere de una cucharada sopera rasa de sus hojas, que se mezcla con un vaso de agua hirviendo, se deja reposar, se cuela y se le puede añadir miel. La recomendación es ingerirla tres veces al día.